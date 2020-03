Et si lâ€™avenir du solaire concentrÃ© CSP passait par de plus petites centrales ?

La demande d’énergie propre et abordable augmente dans le monde entier. Dans ce contexte, il pourrait sembler contre-intuitif de suggérer que la réduction des opérations d’énergie solaire concentrée (CSP) pourrait aider à relancer l’industrie. Julian Turner, expert de GlobalData, Power Technology, commente: « Alors que les coûts en CAPEX de la construction de nouvelles centrales CSP ont chuté de près de 50% entre 2013 et 2018, l’ampleur et la complexité de ces projets demeurent un frein important par rapport à des alternatives telles que les tours solaires thermiques avec stockage, projets solaires photovoltaïques (PV) ou éoliens.

Bien que les CSP ne représentent encore qu’une fraction du marché de l’énergie verte, mettre l’accent sur la valeur de stockage des usines est désormais considéré comme essentiel pour attirer les investissements nécessaires au démarrage du secteur. C’est un point de vue partagé par Luis Crespo, président de Protermosolar, l’association espagnole de l’énergie solaire thermique. Luis Crespo s’explique: «Le CSP est la technologie renouvelable la plus compétitive pour remplacer le PV après le coucher du soleil dans les pays ensoleillés. Le principal facteur empêchant son déploiement à grande échelle est simplement le manque de critères de planification à long terme ».

Il poursuit : «Actuellement, les principaux problèmes concernant les usines de tours CSP sont les limites d’évolutivité, le manque de normalisation et les défaillances de chemin critique unique. Nos recherches ont démontré qu’en divisant de grands champs d’héliostat en champs plus petits avec une conception polaire, l’efficacité peut être augmentée de près de 25%. De plus, les conceptions et les récepteurs sur le terrain peuvent être standardisés, la fiabilité peut être augmentée et, au bout du compte, des tours CSP plus performantes et moins chères peuvent être déployées. À l’avenir, les tours et les auges se partageront le marché en fonction de la latitude du site. Sous des latitudes supérieures à 30 °, je pense que le concept multi-tours – mais toujours de grande taille, équivalant à environ 30 MW par unité – sera la solution préférée » conclut-il.