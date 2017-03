Fusion Grupo Clavijo et MFV Solar : naissance d'un leader mondial des suiveurs solaires photovoltaÃ¯ques

Les entreprises espagnoles Grupo Clavijo et MFV Solar, avec la participation de Q-Growth Fund, ont conclu un accord de fusion débouchant sur la création de NCLAVE. Cette alliance a pour objectif de créer le leader mondial de la conception, la fabrication et l’installation de structures et de suiveurs sur le marché solaire photovoltaïque. NCLAVE dispose de plus de dix années d’expérience, au cours desquelles plus de 2 GW ont été installés, dans 40 pays, et 600 MW supplémentaires sont prévus dans les mois à venir. Avec ses délégations et centres de productions présents sur les cinq continents, elle constitue désormais une entreprise globale.

Grupo Clavijo, entreprise basée à Viana (Navarre, Espagne), est d’ores et déjà l’une des principales références du secteur en Amérique latine, aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et dispose d’usines de production au Chili, aux États-Unis, au Brésil et en Australie. MFV Solar, dont le siège social se trouve quant à lui à Llíria (Valence), peut se targuer d’une longue et solide trajectoire en matière d’installations dans différents pays d’Europe, en Amérique latine et en Asie.

Q-Growth Fund est l’un des instruments de placement structuré de Qualitas Equity Partners, l’un des principaux gestionnaires dans l’industrie du capital privé national, et possède une expérience éprouvée dans le secteur photovoltaïque. L’opération fait partie du fonds destiné à soutenir les entreprises en pleine croissance. « L’énergie solaire photovoltaïque a atteint de tels niveaux qu’elle concurrence désormais les énergies traditionnelles. Ainsi, dans les prochaines années, le secteur connaîtra une forte croissance au niveau mondial. Notre objectif est d’aider à créer un leader international qui sache tirer parti des opportunités de croissance existantes dans le secteur », a déclaré Borja Oyarzabal, membre de Q-Growth.

« La fusion avec MFV Solar est une étape stratégique qui renforce la position internationale de nos entreprises dans le secteur des structures et suiveurs solaires. De plus, avec le soutien de Q-Growth, nous réaliserons un saut qualitatif pour que promoteurs, entreprises d’ingénierie, d’achat et de construction et installateurs du monde entier bénéficient à tout moment de la technologie la plus avancée en termes de suiveurs solaires », a indiqué Miguel Clavijo, PDG de Grupo Clavijo.

