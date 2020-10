Â« France Relance Â» : lâ€™Ademe soutient un nombre exceptionnel de projets avec un budget de 1,1 milliard â‚¬

Le Conseil d’administration de l’ADEME a voté jeudi 15 octobre dernier son budget 2021 qui inclut les nouvelles actions du plan « France Relance ». Le budget incitatif progresse de 50% pour s’établir à 1,1 milliard €. Il inclut notamment :

· Un doublement du fonds économie circulaire à 360 millions € pour encourager le recyclage, le réemploi (notamment des matières plastiques) et le tri, la valorisation et réduction des déchets, notamment des bio-déchets ;

· Le maintien du fonds chaleur à 350 millions € pour contribuer à la production de chaleur renouvelable et de récupération, et aux réseaux associés;

· Une enveloppe « stratégie hydrogène » multipliée par 2,5 à 125 millions € pour soutenir des Ecosystèmes territoriaux « mobilité et industrie H2 » ;

· L’accompagnement des TPE/PME dans la transition énergétique et écologique avec près de 100 millions € pour l’écoconception, le tourisme durable ou des aides à l’ingénierie ;

· Le fonds de recyclage des friches industrielles et minières polluées est doté d’une première tranche de 20 millions €.

La relance sur le terrain démarre avec près de 150 millions € d’aides décidées par le conseil d’administration sur 15 projets partout en France. Ils permettront aux acteurs d’investir 430 millions € et d’économiser en France 135 000 tonnes de CO 2 par an :

· Le développement de la chaleur durable sur 10 réseaux pour 90 millions € d’aides à Dijon, Ferney-Voltaire (01), Lorient Agglomération et la Communauté d’agglomération du Pays de Quimperlé, Pau, Saint-Louis (68), Reims, Sète, Rilleux-La Pape et Sathonay-Camp (69), Strasbourg.

· Le soutien à la création de trois unités de valorisation énergétique de combustibles solides de récupération pour 32 millions € à Brest, Retiers (35) et Graulhet (81)

· Le déploiement de deux nouveaux écosystèmes hydrogène en Ile-de-France et en Pays de la Loire grâce à 22 millions euros d’aides.