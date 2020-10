Barbara Pompili annonce un bonus à l’intégration lors de sa visite à La Fabrique de tuiles solaires Sunstyle®

En visite à La Fabrique de tuiles solaires Sunstyle® à Châtellerault jeudi 15 octobre, la ministre de la Transition énergétique Barbara Pompili a annoncé un bonus pour ce type de produits BIPV à forte empreinte esthétique. Une prime aussi au Made in France !

Barbara Pompili, Ministre de la Transition écologique, n’est pas venue les mains vides à Châtellerault. Avait-elle des choses à faire oublier aux acteurs de la filière ? « Vous le savez, le solaire sur bâtiment bénéficie d’un tarif de rachat révisé tous les trimestres. Pour soutenir le secteur, nous avons décidé de limiter considérablement la baisse du tarif ce trimestre. Mais plus encore, le développement du solaire en toiture est aussi une question d’esthétisme. C’est pourquoi je suis fière de vous annoncer que nous allons donner un coup d’accélérateur à la filière du solaire intégré au bâti avec l’octroi d’un bonus pour ceux qui choisiront ces technologies en 2020 et 2021 » a-t-elle confié lors d’un point presse. La ministre a donc mis sur la table une surprime à l’esthétisme photovoltaïque pour 2020 et 2021, comme un revival de la prime d’intégration voulue à la genèse des tarifs d’achat. Un petit plus pour le beau, le Made in France, la tuile solaire à la française. Un peu plus tôt, la ministre avait participé au lancement officiel de La Fabrique Sunstyle. Barbara Pompili avait pu découvrir les différentes facettes de la fabrication des tuiles solaires “made in France” fabriquées dans la Vienne à Châtellerault, qui ambitionnent de fournir 1 GW de tuiles solaires à l’horizon 2025.

Une tuile solaire innovante et “made in France” au service de la transition énergétique

La tuile Sunstyle® est une plaque de verre texturée protégeant des cellules solaires. Elle transforme ainsi les rayons solaires en énergie électrique, propre et inépuisable. Sa capacité de production est de 115Wc pour une tuile noire, et de 85Wc si elle est colorée. Par ailleurs, Sunstyle® a été distinguée parmi les premières solutions labellisées par la Fondation Solar Impulse, en tant que technologie innovante et viable pour protéger l’environnement. Présent pour l’occasion, Bertrand Piccard, Aviateur, Fondateur de Solar Impulse Fondation, n’a pas manqué de rappeler son intérêt pour ce type de couverture innovante solaire à fort potentiel attractif : « La tuile solaire Sunstyle allie protection de l’environnement et rentabilité à long terme. Elle est une illustration parfaite du type de solutions que je promeus au travers du Label Solar Impulse. Même si l’urgence climatique n’existait pas, elle serait une solution logique pour le secteur du bâtiment. De plus, grâce à leur esthétisme, il n’y a plus aucune raison de ne pas les déployer à grande échelle et accélérer la transition énergétique. »

Une tuile solaire qui allie étanchéité, esthétisme et qui répond aux standards les plus exigeants

En plus d’assurer les fonctions traditionnelles d’un toit, comme l’imperméabilité et l’écoulement naturel de l’eau à sa surface, la technologie Sunstyle® combine la production d’électricité solaire à une esthétique contemporaine respectueuse des traditions régionales. Cette solution entend répondre aux exigences des Architectes des Bâtiments de France dans les périmètres inscrits notamment. Enfin, la technologie a été certifiée par le TÜV Rheinland et bénéficie d’un agrément du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), soit les cahiers des charges français et internationaux les plus rigoureux en matière d’éléments de construction et de bâti. Elle est ainsi prête à être déployée dans le monde entier. Walburga Hemetsberger, CEO de SolarPower Europe, appuie ces solutions dans le cadre du « Green Deal » européen : « La tuile solaire Sunstyle est un produit de pointe, qui combine l’efficacité et la rentabilité des produits solaires BIPV, avec un élément esthétique attrayant, prouvant à nouveau que l’Europe est le leader mondial des applications solaires innovantes. La réalisation des objectifs du “Green Deal” européen nécessite des solutions créatives et ingénieuses, dans ce sens la tuile Sunstyle contribue à un avenir climatiquement neutre pour l’UE. L’ouverture de l’usine Sunstyle intervient à un moment crucial pour le secteur solaire européen, en stimulant la fabrication d’un produit stratégique et en créant de nouveaux emplois importants, alors que la Commission Européenne a lancé une vague de rénovations en Europe et nous nous dirigeons vers une relance verte. »

Facile d’utilisation, Sunstyle® offre une économie à long terme pour le bâtiment

La tuile Sunstyle® regroupe deux fonctions en un seul et même produit : couverture étanche et production énergétique. Sa taille (870 x 870 mm) permet une installation simple et rapide. Elle n’exige quasiment aucun entretien et est un élément de construction d’une grande longévité. Ainsi, elle représente une économie à long terme pour le bâtiment, puisque l’on estime que le coût de l’équipement est amorti au bout de 10 à 14 ans. « Qu’est-ce que Sunstyle® : La protection contre les intempéries combinée à la production d’énergie et à l’esthétique. Les toitures existantes et nouvelles peuvent être utilisées pour la production d’énergie renouvelable. Sunstyle® donne à ces surfaces une nouvelle fonction orientée vers l’avenir » ajoute André Posnansky, propriétaire de Sunstyle SA, créateur de la tuile Sunstyle.

Une solution de tiers financement par la production et la vente d’électricité

Sunstyle® et la Banque des Territoires ont annoncé une solution « clé en main » qui sera proposée aux acteurs publics et privés pour faciliter le financement des toitures photovoltaïques. La vente de l’électricité produite garantirait à ces acteurs un mécanisme de tiers financement pour la construction ou la rénovation de leurs toitures ainsi que pour leur entretien. Cette innovation favoriserait, en outre, le développement de nouveaux métiers (conception, pose et maintenance de toitures photovoltaïques) comme le confirme Emmanuel Legrand, Directeur du Département Transition Energétique et Ecologique de la Banque des Territoires : « La production d’électricité photovoltaïque est un enjeu majeur pour la transition énergétique en France. L’innovation apportée par Sunstyle doit permettre une meilleure intégration de ces outils technologiques aux bâtiments, dans le respect de la qualité architecturale du patrimoine de nos territoires. Une solution de tiers financement permettra d’accélérer le déploiement de ces outils ». La transition écologique et énergétique est l’un des axes prioritaires du plan de relance de la Banque des Territoires. Elle apporte son soutien financier aux projets qui participent au déploiement des politiques publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement durable, comme c’est le cas avec celui porté par Sunstyle®.

Et Eric Scotto, Président de Sunstyle International de conclure : « Sunstyle International croit à la force de l’innovation en matière d’énergies renouvelables pour une transition véritablement au service des spécificités territoriales. Convaincus de la pertinence du solaire intégré au bâti en matière de transition énergétique, nous espérons ainsi contribuer plus rapidement à l’atteinte de nos objectifs climatiques sur l’ensemble du territoire, ainsi qu’à la création de nouveaux emplois non délocalisables. »

Encadré

Le Pavillon France à L’Exposition universelle de Dubaï, un tremplin pour l’export

La technologie Sunstyle® a été sélectionnée par la Cofrex (Compagnie Française des Expositions) pour s’intégrer sur la toiture et la façade du Pavillon France à l’Exposition universelle de Dubaï. Pendant six mois, la France mettra en lumière sa vision positive et audacieuse des nouvelles mobilités, en démontrant comment notre pays convertit les défis en opportunités et développe des solutions toujours plus innovantes et au service de tous. A cette occasion, Erik Linquier et Jean-Luc Perez, respectivement commissaire général et architecte du Pavillon France, ont présenté les maquettes et les nouvelles images 3D du Pavillon, qui sera en lui-même novateur et vertueux, de sa conception à son exploitation, notamment grâce aux tuiles solaires photovoltaïques qui produiront de l’énergie garantissant ainsi une quasi-autonomie du bâtiment.

« Je félicite Akuo et son innovation technologique Sunstyle®, qui contribue à apporter des solutions efficaces pour une transition énergétique porteuse de développement économique pour nos territoires. Cette innovation a convaincu la Cofrex de choisir Sunstyle® sur toute la toiture et façade du Pavillon France ; et je tiens à saluer Akuo qui nous permet ainsi de répondre à nos besoins de durabilité, d’autonomie en énergie, et d’esthétique du Pavillon France à l’Exposition universelle de Dubaï. Cet événement international sera le plus grand rendez-vous mondial de 2021. Le Pavillon France rassemblera des entreprises, des acteurs économiques et des collectivités territoriales qui ont pour objectif de contribuer ensemble au rebond économique auquel nous aspirons tous. Je suis heureux de compter Akuo parmi ces partenaires, et comme acteur majeur de la relance et de la promotion de l’excellence française à l’international » assurent à l’unisson le commissaire général et l’architecte du Pavillon.