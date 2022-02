Fonroche Lighting pose la premiÃ¨re pierre du plus grand centre mondial dÃ©diÃ© a lâ€™Ã©clairage solaire

Fonroche Lighting, leader mondial de l’éclairage public solaire, annonce la construction de son futur siège social : un projet français innovant pour une première mondiale dans un secteur d’avenir. Eloge du made in France !

Les tractopelles sont à pied d’œuvre dans l’agglomération agenaise (47) pour faire émerger le site du futur siège social de l’entreprise lot-et-garonnaise, Fonroche Lighting, leader mondial du secteur de l’éclairage public solaire. Le nouveau complexe Fonroche Lighting,, pensé par l’architecte François De La Serre, s’étendra sur plus de 4 ha dont 9000 m² de bâtiment. Il regroupera un espace R&D à la pointe de la technologie, un site de production de lampadaires solaires, des démonstrateurs technologiques et une unité de formation spécialisée, pour devenir le plus grand centre au monde exclusivement dédié à l’éclairage solaire.

Un projet emblématique, un espace industriel plus vaste

Précurseur du marché de l’éclairage autonome, ce nouveau siège sera à l’image de Fonroche Lighting : ultramoderne, connecté et très convivial. Pensé comme un véritable hub tourné vers l’innovation, l’intelligence et destiné à tous les professionnels de l’éclairage, de la maîtrise d’ouvrage aux directions techniques des villes, jusqu’aux Maires et représentants gouvernementaux, ce centre comprendra :

• un espace R&D regroupant plus 25 ingénieurs spécialisés avec des compétences dans le hardware, software, IOT ou encore l’intelligence artificielle,

• un laboratoire de tests de batteries, comprenant un parc d’enceintes climatiques qui aura la plus grande capacité de tests batterie au monde dédiée à l’éclairage solaire,

• un espace industriel plus vaste, portant la capacité de production à plus de 300 000 kits d’éclairage par an,

• un simulateur permettant des mises en situation en taille réelle des solutions d’éclairage pour chaque type de projets (routes, ronds-points, parkings, etc).

Une démarche environnementale responsable

A l’image de l’entreprise, socialement responsable et engagée dans les énergies renouvelables depuis plus de 11 ans, Fonroche Lighting a conçu un bâtiment en synergie avec ses valeurs avec :

• un site 100% éclairé en lampadaires solaires autonomes,

• une couverture photovoltaïque sur une grande majorité des couvertures,

• une isolation renforcée et recherche de ventilation naturelle,

• la récupération des eaux pluviales, etc.

Une révolution solaire en marche dans les villes

Avec 5 filiales, plus de 200 collaborateurs dans le monde et une centaine de partenaires sur tous les continents, Fonroche Lighting est devenu, en seulement quelques années, le leader mondial du marché de l’éclairage public solaire. Ce marché est justement en pleine croissance ! De plus en plus d’entreprises, de villes, de pays, de gouvernements font le choix de la solution solaire pour éclairer leurs routes, ronds-points, parkings ou zones d’activités. Acteur majeur de cette Transition, Fonroche éclaire :

• 12 000 usagers supplémentaires chaque jour dans le monde, soit l’équivalent d’une ville de 60 000 habitants chaque semaine.

• En France, ce sont 600 nouvelles communes tous les ans équipées grâce à Fonroche, soit près de 1400 nouveaux ouvrages éclairés chaque année.

Créativité et transfert de compétences

« La technologie solaire dans l’éclairage public est encore méconnue des professionnels du secteur, qui ont un grand besoin de formation pour en comprendre le fonctionnement et le proposer plus aisément dans leurs projets » explique Laurent Lubrano – Directeur Général de Fonroche Lighting. « Ce « Fonroche Lighting Center » accueillera également un espace unique au monde dédié à la formation. Il sera équipé de nombreux outils de connectivité et de création multimédia permettant de former à distance des personnes dans le monde entier. La Fonroche Street, artère centrale du bâtiment accueillera les collaborateurs et visiteurs dans un grand espace de vie propice à la créativité et aux échanges ».

Encadré

Fiche technique du projet

Partenaires du projet : l’architecte François de la Serre et des entreprises locales. Budget global du projet : 15 M€ d’investissements Terrain : 4ha Bati : 9000 m² dont – 2 000m² de Laboratoire R&D – 4 000m² d’Industrie (contrôle Qualité, Stockage et Production) La livraison de ce nouveau siège social est prévue fin 2022.

youtu.be/oOMuUqI-eBg