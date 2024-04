Fonds Chaleur : la subvention dÃ©sormais Ã©largie aux projets de maintien en tempÃ©rature des bassins par PAC solaire

La technologie des PAC eau/eau sur capteurs solaires basse température est présente en France depuis plus de 30 ans, notamment à travers les solutions développées par la société HELIOPAC basée à Tourcoing. Connue sous la dénomination « PAC solaire », cette technologie est entrée, en 2022, dans le cercle fermé des solutions de production de chaleur renouvelable subventionnées par l’ADEME dans le cadre du Fonds Chaleur. Les PAC solaires étaient alors éligibles à cette aide uniquement pour la production d’eau chaude sanitaire collective. La parution récente des nouvelles Conditions d’Eligibilité et de Financement publiées par l’ADEME pour 2024 vient changer la donne.

Cette mise à jour des règles d’attribution ouvre désormais la porte des subventions du Fonds Chaleur aux projets de réalisation de maintien en température des bassins de piscine par PAC solaire. Cela concerne aussi bien les piscines et centres aquatiques publics que les bassins du secteur tertiaire dans l’hôtellerie, la thalassothérapie, ou des résidences services senior.

On peut rappeler que l’aide forfaitaire du Fonds Chaleur est proportionnelle à la quantité d’énergie renouvelable apportée par le système. Elle peut représenter, dans le cas des PAC solaires, une part conséquente de l’investissement (30 à 60% suivant les cas de figure). Dans ce contexte, la société des Hauts-de-France HELIOPAC propose deux solutions éligibles pour la production de l’ECS et pour le maintien en température de l’eau de bassins : heliopacsystem® et heliopacsystem+®.