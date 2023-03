Forbes China dÃ©signe LONGi comme un “cas d’inspiration ESG”

Forbes China vient d’inaugurer son tout premier classement des 20 premières entreprises chinoises en termes d’ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) parmi lesquelles figure le fabricant de panneaux solaires LONGi.e quoi légitimer le principe de « Solar for Solar » !

Baptisé « ESG Inspiration Cases », le palmarès de Forbes China met en évidence des catégories telles que les objectifs zéro carbone et les mesures prises pour les atteindre. La gestion respectueuse de l’environnement de la chaîne d’approvisionnement et du cycle de vie des produits, ainsi que l’efficacité énergétique, ont été notées en fonction de la priorité que leur accordent les entreprises.

Réduire les émissions et accroître l’efficacité

Dans son dernier rapport sur le développement durable (publié en 2022), LONGi indique que 40,19 % de la consommation énergétique du groupe étaient assurés par les énergies renouvelables en 2021 ; l’entreprise a depuis réitéré son engagement à atteindre 100 % d’énergie verte à l’horizon 2028. En 2021, ses émissions unitaires de gaz à effet de serre des scope 1 et 2 ont reculé de 20,8 % par rapport à l’année précédente, tandis que celles de scope 3 (représentant plus des quatre cinquièmes du total) ont baissé de 29,9 %. Membre d’initiatives internationales de reporting comme Science-Based Targets (SBTi) et RE100, et désigné « 2022 discloser » par CDP dans le cadre de son système international de divulgation environnementale, LONGi a rendu public ses objectifs et ses réalisations en matière d’ESG. En outre, tous ses sites de production ont obtenu la certification internationalement reconnue ISO14001, qui définit les exigences en matière de système de gestion de l’environnement. L’entreprise a installé des systèmes de gestion de l’énergie sur huit sites de fabrication, soit un gain d’efficacité énergétique de 54 % depuis 2015. Rien qu’en 2021, LONGi est parvenu à réduire sa consommation électrique de 5,38 % à l’échelle du groupe. Sa consommation d’eau a également baissé de 10,73 % à l’échelle du groupe, tandis que son taux de recyclage de l’eau atteignait 58,75 %.

Diminuer l’impact environnemental par la conception des produits et la planification du cycle de vie

L’entreprise a pris des mesures supplémentaires pour réduire son impact environnemental en innovant dans la conception de ses produits, en créant un cadre de panneau à faibles émissions de carbone, en déployant du gel de silice déshydraté et en réduisant son utilisation de métaux précieux. En tenant compte de l’ensemble du cycle de vie du panneau solaire, LONGi s’est également efforcé d’ancrer la recyclabilité dans la conception de ses produits. Dans une récente étude de cas française sur le recyclage de son panneau, un organisme de recherche partenaire est parvenu à un taux de récupération des matériaux constitutifs de ce panneau de 95 %.

Forbes a récemment distingué LONGi comme l’une des entreprises les plus innovantes de Chine.

Encadré

De l’énergie verte avec de l’énergie propre

LONGi a déclaré qu’en tant que plus grand fabricant de panneaux photovoltaïques au monde, il entend agir comme défenseur et leader du développement durable dans le domaine des énergies renouvelables, en plusd’être un acteur de ce secteur. L’entreprise promeut le principe « Solar for Solar », à savoir fabriquer pour l’énergie non polluante au moyen des énergies propres.