Finalisation du financement de Paradise Park, un projet photovoltaÃ¯que de 51 MWc portÃ© par neoen en JamaÃ¯que

Neoen, l’un des leaders indépendants dans la production d’énergie renouvelable et actionnaire majoritaire de Paradise Park, un projet solaire d’une capacité nominale de 51 MWc situé en Jamaïque, aux côtés de MPC Caribbean Clean Energy Fund et Rekmaniar Frontier Ventures, co-actionnaires de la centrale, vient de finaliser fin mai 2018 la signature du financement du projet. Proparco et FMO apporteront la dette senior de l’actif dont le total d’investissement s’élève à 64 millions de dollars US.

Neoen a remporté ce projet lors d’un appel d’offres lancé par le bureau de régulation des services publics jamaïcain (Jamaican Office of Utilities Regulation (OUR)) auquel ont répondu 19 candidats. Bénéficiant d’un contrat d’achat de l’électricité produite d’une maturité de 20 ans auprès de la Jamaican Public Service Company, au tarif de 85 dollars US par mégawattheures, Paradise Park fournira au marché jamaïcain l’électricité la plus compétitive de son histoire. La construction de la centrale a déjà commencé. Sa mise en service devrait avoir lieu durant le premier semestre 2019.

Xavier Barbaro, Président de Neoen, déclare : «Ce projet, combinant investissement dans un pays émergent, technologie d’avant-garde délivrée par des équipementiers de tout premier rang, bénéficiant d’un soutien fort du gouvernement et de l’opérateur de réseau, et qui plus est doté d’une composante environnementale et sociale importante, montre qu’il peut en outre générer de la valeur en offrant l’électricité la plus compétitive du marché. Paradise Park est la parfaite illustration de ce savoir-faire unique de Neoen qui permet au groupe de croître très rapidement dans le monde entier. Nous sommes très heureux d’avoir à nos côtés dans ce projet des banques de développement aussi prestigieuses que Proparco et FMO. La Jamaïque et plus généralement les Caraïbes sont une région particulièrement privilégiée en termes d’énergie renouvelable, région dans laquelle Neoen continue en conséquence à être très actif en termes de développement. «

Angella Rainford, Directeur général de Rekamniar Frontier Ventures, ajoute : « Ce projet témoigne de toute la capacité de Rekamniar à mener à bien des projets de taille très substantielle, de leur conception au lancement de leur construction. Nous sommes très fiers d’être acteurs de la mutation du marché de l’énergie en Jamaïque, des sources traditionnelles de production d’énergie vers les énergies renouvelables. Nous tenons vivement à remercier le gouvernement jamaïcain, les agences locales et les communautés voisines du projet sans le concours desquels ce projet n’aurait pu voir le jour. »

Martin Vogt, Directeur general de MPC Renewable Energies, commente : «Paradise Park est une très belle illustration de toute l’expertise de spécialiste de MPC Capital’, son important réseau de partenaires stratégiques régionaux, son approche unique pour développer et gérer des projets d’infrastructures innovants sur les marchés émergents. Nous sommes très heureux d’annoncer que Paradise Park est le premier investissement réalisé par le fonds MPC Caribbean Clean Energy Fund. »

Pour Grégory Clemente, Directeur général de Proparco, « Proparco est extrêmement heureux de soutenir un projet aussi essentiel pour la diversité du mix énergétique de la Jamaïque. Paradise Park va contribuer à réduire significativement la dépendance de l’île aux énergies fossiles. Ce projet est la parfaite illustration de la mission de Proparco qui est d’aider des pays comme la Jamaïque à atteindre leurs objectifs de développement durable. Etant donné l’importance d’une mise en service rapide pour répondre aux besoins énergétiques du pays, nous avons opté pour une structuration financière simple et robuste. Cette opération n’aurait pu être possible sans l’excellente relation qui unit les sponsors du projet et l’engagement fort des autorités jamaïcaines. »

Ewout van der Molen, Directeur général Amérique Latine et Caraïbes chez FMO, conclut : « Nous sommes très honorés de faire partie du projet Paradise Park, qui est le plus grand projet d’énergie renouvelable jamais financé en Jamaïque. Paradise Park s’inscrit en parfaite adéquation avec la stratégie de FMO, qui est d’encourager les entités privées à produire de l’énergie renouvelable dans des pays comme la Jamaïque. «

Plus d’infos…