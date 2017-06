Finalisation du financement de la phase 3 du parc solaire de 800 MW de Mohammed bin Rashid Al Maktoum

Le financement du projet de 800 MW constituant la phase 3 du parc solaire de Mohammed bin Rashid Al Maktoum à Dubaï vient d’être finalisé. Cela représente le dernier jalon important pour le consortium piloté par Masdar, en partenariat avec EDF Energies Nouvelles, filiale du Groupe EDF, qui développe ce projet de 800 MW en partenariat avec Dubai Electricity et Water Authority (DEWA).

Le financement de ce projet repose sur un ensemble de sept institutions différentes : pour le Moyen-Orient, l’Union National Bank, l’Islamic Development Bank et l’Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) ; ainsi que les banques commerciales de Natixis en France et de Siemens Financial Services en Allemagne, la Korea Development Bank, et enfin l’agence canadienne de crédit à l’exportation, Export Development Canada (EDC). Suite à cet accord, la phase 3 du parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum devient le plus grand projet d’énergies renouvelables au Moyen-Orient à recevoir un financement conforme à la « Sharia », qui constitue un segment de forte croissance sur le marché mondial des financements.

Le Groupe EDF, à travers sa filiale EDF Energies Nouvelles, leader sur le marché de l’électricité d’origine renouvelable, a récemment rejoint Masdar en tant que partenaire du projet. Antoine Cahuzac, Directeur Exécutif du Groupe EDF, en charge des Energies Renouvelables et Directeur Général d’EDF Energies Nouvelles : « Ce financement sophistiqué marque une étape majeure dans le développement de la troisième phase du parc solaire Mohammed Bin Al Maktoum à Dubaï. Ce projet est une parfaite illustration de l’ambition stratégique du Groupe EDF dans le domaine des énergies renouvelables, CAP 2030. L’engagement d’institutions financières internationales aux côtés d’institutions financières moyen-orientales, a été déterminant pour la mise en oeuvre de cet important projet réalisé en partenariat avec Masdar et DEWA ».

Une fois achevée, la centrale photovoltaïque de 800 MW s’étendant sur 16 km² sera la plus grande de ce type dans le monde et générera environ 2,5 millions de MWh d’électricité par an. Contrairement aux parcs solaires conventionnels, la troisième phase de ce projet utilisera des panneaux inclinés qui suivent le soleil, maximisant sa capacité de production. La centrale sera mise en service en trois phases. Des progrès significatifs ont été réalisés sur site, avec des travaux en cours qui permettront le positionnement des panneaux photovoltaïques. La finalisation de la phase A est attendue en 2018, la phase B -d’une capacité de 300 MW- en 2019 tandis que la phase finale C de 300 MW, est attendue en 2020.

