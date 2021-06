FIMER ouvre ses portes Â« virtuelles Â» et lance 2 nouvelles plateformes pour le segment des UtilitÃ©s

FIMER, spécialiste mondial de la production d’onduleurs photovoltaïques et de solutions de recharge pour la mobilité électrique, ouvre pour la première fois les portes de l’entreprise. La société invite ses clients et partenaires à participer à une Visite Virtuelle 360° novatrice le 22 juin. En immersion !

Entrée libre chez FIMER le 22 juin prochain ! Lors de cet événement, les invités auront l’occasion de visiter le siège social « zéro émission » de FIMER, les sites de production, découvrir de près les lieux de travail et, même toucher « virtuellement » les solutions qualitatives de FIMER. Ce jour là, FIMER lancera également deux nouvelles plateformes innovantes pour le segment des Utilités, un marché en pleine croissance pour lequel la société a récemment annoncé son intention de créer un centre de recherche et de développement dédié en Italie. Cela permettra à FIMER de se concentrer davantage sur l’innovation de solutions tout en améliorant sa réactivité aux besoins des clients. Les nouvelles plateformes ont été conçues pour répondre à la demande du marché pour des solutions à haute densité de puissance et une intégration facile avec le stockage d’énergie.

Filippo Carzaniga, Président de FIMER, a déclaré : « Au cours des 12 derniers mois, FIMER a consolidé sa position de fabricant mondial d’onduleurs de premier plan. Notre engagement à développer les meilleures solutions pour nos clients signifie que nous avons également adapté notre modèle d’affaires pour refléter les besoins des clients. Cela inclut la nomination d’une nouvelle équipe senior pour conduire l’innovation dans nos quatre principaux secteurs d’activité – l’énergie solaire à l’échelle des Utilités, du Tertiaire et du Résidentiel, et la mobilité électrique avec les IRVE – et le lancement en Italie de notre nouveau Centre d’Excellence R&D pour le secteur des Utilités. De plus, le 22 juin, nous lancerons une nouvelle plateforme et une solution unique sur le marché pour le segment des Utilités. C’est vraiment une période passionnante pour faire partie du secteur de l’énergie solaire, et nous sommes impatients de partager nos plans avec nos clients et principales parties prenantes de nos marchés mondiaux clés. »

discoverus.fimer.com/fr/home/