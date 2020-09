FIMER devient le 4eme plus grand fournisseur d’onduleurs solaires au monde

FIMER, l’un des principaux fabricants de solutions d’onduleurs pour grandes centrales photovoltaïques, a conclu avec succès l’acquisition de l’activité onduleurs solaires d’ABB, annoncée le 9 juillet 2019. L’entreprise italienne est aujourd’hui le 4ème fabricant d’onduleurs solaires au monde. Au pied du podium planétaire. Une croissance externe prolifique !

Le rachat de l’activité onduleurs solaires d’ABB, qui a enregistré un chiffre d’affaires d’environ 340 millions de dollars en 2019, comprend 800 employés dans 26 pays ainsi que 2 usines de fabrication, en Italie et en Inde, et un centre de R&D en Finlande. L’ancienne branche d’activité d’ABB comprend un portefeuille complet, innovant et entièrement complémentaire de produits, systèmes et services destinés à différents segments et types d’installations solaires. Au cours des huit derniers mois, FIMER et ABB ont travaillé en étroite collaboration pour assurer une transition en douceur pour les clients et les employés et pour garantir la continuité des activités.

La stratégie axée vers le développement de technologies avancées

Grâce à cette acquisition, FIMER renforcera sa présence à l’échelle mondiale, depuis l’Amérique latine où l’entreprise est déjà présente jusqu’aux principales régions géographiques stratégiques, notamment l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Asie-Pacifique, en particulier le Japon, et l’Amérique du Nord. Dès aujourd’hui, FIMER peut compter sur 3 usines de fabrication et 2 centres de R&D avec des livraisons prévues d’ici la fin 2020, compte tenu de l’activité combinée, de plus de 7 GW. L’engagement de la FIMER est de continuer à créer de la valeur et à maintenir les installations existantes ainsi que le niveau d’emploi. Les investissements dans la recherche et le développement sont d’une importance capitale. En conséquence, FIMER a décidé de maintenir à la fois le centre de R&D en Finlande et les usines de fabrication en Italie et en Inde. Pour l’avenir, les principaux moteurs de croissance de FIMER seront le développement de technologies avancées, notamment l’utilisation de chaînes de blocs et de produits miniaturisés de pointe, ainsi qu’un effort important en matière de numérisation. Un autre facteur clé sera la production distribuée d’énergie solaire pour connecter des millions de sources d’énergie renouvelables et contribuer à soutenir une énergie propre et fiable ayant un fort impact sur l’ensemble du système de transmission et de distribution. Enfin et surtout, FIMER se concentrera également sur les micro-réseaux, systèmes qui interconnectent les charges électriques et les sources de production d’énergie distribuées, avec la possibilité de fonctionner à la fois en liaison avec le réseau électrique national et de manière indépendante, et sur les solutions de stockage.

Servir tous les clients dans tous les segments du marché photovoltaïque

“Je suis très heureux d’annoncer la clôture de cette acquisition” a déclaré Filippo Carzaniga, PDG de FIMER – “Au cours des dernières années, l’industrie solaire a joué un rôle essentiel dans la transition vers une énergie propre, en surpassant les technologies traditionnelles de production d’énergie. Notre stratégie vers le niveau supérieur est donc axée sur les possibilités d’expansion sur des marchés à la croissance prometteuse. Nous sommes convaincus que cet élargissement significatif de notre offre constituera une nouvelle étape dans notre volonté de servir tous les clients dans tous les segments du marché photovoltaïque et qu’il renforcera notre position dans un environnement très concurrentiel. La taille et l’importance du secteur solaire ont rapidement augmenté ces dernières années et nous pensons que c’est une formidable opportunité pour nous de créer de la valeur pour nos clients et de développer notre activité. Je suis convaincu que la combinaison d’un des portefeuilles de produits les plus solides avec nos connaissances, notre expertise et notre passion sera un élément clé du succès. FIMER a été assistée par PwC pour la préparation du premier jour et pour la préparation du processus d’intégration après la clôture, par White & Case pour l’assistance juridique pendant le processus d’acquisition et par Deloitte pour la conduite de l’audit préalable. En France, la cession effective des activités onduleurs solaires d’ABB France au groupe FIMER est prévue le 1er Avril 2020.

Encadré

FIMER en quelques chiffres

FIMER est désormais présent dans 26 pays avec plus de 1100 employés et l’un des plus grands portefeuilles de produits et de canaux de commercialisation. Le groupe peut se targuer d’une forte présence à l’échelle mondiale, de l’Amérique latine à l’Amérique du Nord, en passant par l’Europe, l’Afrique, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient. Il possède 3 usines de fabrication, 2 en Italie et 1 en Inde. Il réalise un investissement continu en R&D pour développer des plates-formes et des solutions innovantes et s’engage à créer de la valeur et à maintenir les installations existantes ainsi que le niveau d’emploi. Plus de 7 GW d’expéditions sont prévues pour 2020.