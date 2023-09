FHE Group lève 15 millions d’euros pour financer sa forte croissance

Spécialisé dans la conception, l’industrialisation et l’intégration de solutions dédiées au confort thermique, énergétique et photovoltaïque destinées aux logements individuels et collectifs, le groupe perpignanais FHE vient de lever 15 millions d’euros. Explications !

La première augmentation de capital de FHE Group de 10 millions d’euros a été souscrite auprès de deux partenaires : Yotta Capital Partners , le premier fonds d’investissement français axé sur le développement et la décarbonation des PME industrielles, ainsi que BNP Paribas Développement. Un financement bancaire de 5 millions d’euros vient compléter ce tour de table. Cette mobilisation de capitaux vise à consolider l’ensemble des activités. “Yotta et BNP Paribas Développement voient en FHE une entreprise innovante avec un potentiel de croissance significatif. Notre investissement est motivé par la confiance dans la vision de FHE, la solidité de son modèle économique et sa capacité à se positionner en tant que leader sur le marché. Nous reconnaissons la valeur ajoutée de FHE en termes de technologie, d’expertise et de positionnement stratégique. De plus, l’engagement de FHE en faveur de la réduction des émissions de carbone renforce notre intérêt, car cela s’aligne avec les objectifs environnementaux actuels et la transition vers une économie plus verte. L’association avec FHE s’aligne sur notre objectif d’investir dans des entreprises prometteuses qui façonnent l’avenir de leur secteur tout en contribuant positivement à l’environnement.” souligne Xavier Herrmann, Fondateur et Managing Partner de Yotta Capital Partners.

FHE compte développer sa force digitale

Suite à l’augmentation du coût de l’énergie qui a des conséquences directes sur le budget des ménages, le groupe FHE connaît une croissance exponentielle. Le chiffre d’affaires de l’entreprise est passé de 3 millions en 2021 à 12,5 en 2022.

“Dans ce contexte, nous avons cherché des partenaires solides pour financer notre expansion et nous accompagner dans notre nouvelle organisation opérationnelle.” déclare Oren Laloum, Directeur Général et associé du groupe FHE. Les fonds levés vont permettre à la société de maintenir son rythme de croissance en se concentrant sur plusieurs axes stratégiques : l’élargissement de sa gamme produits déjà riche d’équipements domotiques, de solutions de production thermique et électrique et de sa technologie de stockage Inelio®. Elle ajoutera des solutions thermodynamiques et photovoltaïques. FHE compte développer sa force digitale incluant un CRM propriétaire, un logiciel pour des études sur-mesure et le développement d’un logiciel de vente en visioconférence dédié à son réseau d’Experts.

« Un CA de l’ordre de 80 à 100 millions d’euros à horizon cinq ans »

Ces fonds serviront également au financement des stocks et au renforcement de son réseau de distributeurs certifiés pour répondre à la demande grandissante de ses clients. Le groupe FHE envisage, avec ces nouvelles liquidités, d’ouvrir plusieurs points de vente dans le grand Sud d’ici un an. Pour accompagner cette croissance, une nouvelle équipe viendra renforcer le pôle commercial dès le début du mois d’octobre (directeurs et responsables régionaux ainsi qu’un directeur du développement). Actuellement, le groupe compte 80 salariés dont 54 basés au siège de Perpignan. FHE Group se dotera également de moyens supplémentaires pour accélérer la commercialisation de sa technologie Inelio®, avec la mise en place de sa nouvelle gamme de solutions solaires et autonomes axée sur le rafraîchissement. Le groupe catalan discute déjà avec plusieurs partenaires sur le continent africain pour distribuer sa technologie. “Nous allons très rapidement passer du statut de PME à ETI. Le groupe vise un CA de l’ordre de 80 à 100 millions d’euros à horizon cinq ans”, commente Alain Laloum, président du groupe FHE. “Je remercie l’ensemble de nos partenaires pour leur confiance et leur soutien dans cette étape majeure de notre développement. Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir Yotta Capital Partners et BNP Paribas Développement dans notre actionnariat et le voyons comme une reconnaissance de notre savoir-faire. Yotta est l’un des pionniers en matière d’investissement dans l’industrie du futur, ce qui nous a permis d’avoir une vision commune, d’accueillir des partenaires qui comprennent nos problématiques et de valider notre projet. Au-delà de l’aspect financier, ils vont nous apporter du conseil sur leurs points d’expertise, à savoir comment amener FHE vers un format industriel encore plus performant” poursuit Oren Laloum.

Encadré

Les chiffres clés de FHE Group

• Chiffres : 80 salariés (Perpignan et Maroc)

• Usine de 1500m² à Kénitra au Maroc

• Future plateforme logistique à Rivesaltes : 3900m²

• CA 2022 : 12,5 millions d’euros

• + de 45 000 installations dans toute la France