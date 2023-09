Ã‰tude Observâ€™ER/Boom du marchÃ© des petites puissances photovoltaÃ¯ques en France en 2022

Pour le marché français des applications photovoltaïques de petite puissance, les années se suivent et s’embellissent. 2022 a été une nouvelle fois portée par une solide dynamique qui a fait bondir de 52 % les ventes d’installations du segment de 3 kW ou moins. Un volume de 105,5 MW a été vendu, soit la meilleure performance du marché depuis 2010. Encore plus fort, le segment de 3 à 9 kW a vu son activité progresser de 91 %. Les ventes ont pratiquement été multipliées par quatre en deux ans passant de 60,1 MW en 2020 à 230,5 MW en 2022.

Sans surprise, l’autoconsommation reste le mode de valorisation le plus prisé. 88 % des installations du segment jusqu’à 3 kW relevaient de cette formule. Au cours des neuf dernières années, on évalue à près de 300 GW la part des installations photovoltaïques de moins de 3 kW qui fonctionnent en autoconsommation. Beaucoup de particuliers voient dans ce choix un moyen réel de se prémunir contre les futurs renchérissements du prix de l’électricité par les fournisseurs d’énergie. Pour l’ensemble des professionnels, ce mouvement va se poursuivre et se renforcer notamment suite aux annonces de début d’année. En février 2023, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a acté une augmentation de la prime à l’autoconsommation solaire associée au fait qu’elle sera désormais versée en une seule fois. Ainsi, pour une puissance inférieure ou égale à 3 kW, la prime est désormais de 500 euros par kW installé.

Les quatre régions les plus au sud du pays (hormis la Corse) représentent 56 % des ventes sur le segment jusqu’à 3 kW et plus de 60 % sur le segment jusqu’à 9 kW. Seule ombre au tableau, les augmentations de prix moyens des installations. 2002 a été marquée par une hausse des coûts hors taxe du matériel ainsi que de la pose avec 9 % en moyenne pour les installations en revente totale et plus de 6 % pour celles en autoconsommation sans stockage. Ce phénomène vient d’un renchérissement du prix des panneaux sur l’ensemble du marché international photovoltaïque. La politique zéro Covid chinoise et la guerre en Ukraine impactent fortement le marché français, et plus généralement le marché européen. Un mouvement qui s’est d’ailleurs poursuivi lors du premier semestre 2023 puisqu’il fallait compter en moyenne 3,05 euros par W (pose comprise) pour une installation de 3 kW en autoconsommation.

Le chiffre d’affaires pour les installations du segment jusqu’à 3 kW est évalué à 293 millions d’euros (67 % de croissance par rapport à 2021).

checkpoint.url-protection.com/v1/url?o=https%3A//u2993374.ct.sendgrid.net/ls/click%3Fupn%3DiVbkGEPwLzho0FyWtViy6GB2fk1jik0IE8mAvFEEG9-2FHQeRb6Zba8MhIJ8-2FbjgAC0MjaiIX4cac-2FZwzQINsXJNSKDcP7imtUvzrTf9HfLDFGH6kT9YUzZuIaOal-2Fmwe5FqDS-2BnHBWPDZbrEvLL6q2Rtakikc0ZHg7oufcgw1ls1nyHV6NvUG4OOxpE9JuiACZrnp_-2FYoH1GLLJU7nOd5oHHko0WGhhY7CxqDfw-2FsuvjHvR4L91xLAqWnh-2BrBuy77ZeEgIW8yX3mwj66X9atTxfWpxSLK37AOrl4wZldPhbZs1er8Q-2Fxy1yrg0ndG236u0YSVhW-2BIC-2BuQsxvI-2BvxcxLyUP9WnQrE-2FomTqC9F7VtKncr7kPp2lqFKLJ41-2F9fYCeWdfEfgxTLPJtC3-2BlAQZoc78HtQ-3D-3D&g=YmM0OTVjYzZjNWUxNDg1Ng==&h=OWUxNWZhNWRhZTAyZjA3YmIyNTgzYTJhYjdmMzcyNWEwOTc3NDNmNmFlZjc3ZmJjODNiMTliNGU1ZmIyMzk5Mg==&p=YzJlOnRlY3NvbHNhOmM6bzo3NDEzOTdlZGJkMDI0ZDAwYTU3NWY4N2FjOGM4ZmZjZjp2MTpoOlQ=