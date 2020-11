Face Ã  la hausse de la prÃ©caritÃ© Ã©nergÃ©tique, PlÃ¼m Ã©nergie fait Ã  nouveau le choix de la solidaritÃ©

Reconfinement, Énergie & Budget des ménages : le fournisseur d’électricité verte au service de l’intérêt général, Plüm énergie, s’engage à offrir 100% du tarif de son abonnement aux consommateurs en situation de précarité énergétique.

Alors que la consommation électrique des foyers français a considérablement augmenté durant la période de confinement du printemps dernier (+10%), le reconfinement auquel nous sommes contraints depuis quelques semaines devrait entrainer une hausse plus importante encore, en ce qu’il intervient sur la période hivernale et l’utilisation plus importante du chauffage (qui représente toujours un part considérable de la facture énergétique des ménages). Cette consommation inhabituelle est un budget supplémentaire qui est loin d’arriver au meilleur moment, notamment pour les foyers déjà très affectés financièrement par des pertes de revenus, souvent dues à un arrêt de travail, une mise en activité partielle ou encore la fermeture d’un commerce.

Un geste contre la précarité énergétique

Convaincue que l’entraide doit être guide dans cette crise qui tend à accentuer plus encore les inégalités sociales, Plüm énergie, dont l’offre d’énergie verte se veut au service de l’intérêt général, en plus de donner régulièrement des conseils à ses clients pour réduire leur consommation, réitère son geste de solidarité, cette fois pour les consommateurs en situation de précarité énergétique. Dans ce contexte, le fournisseur d’énergie verte au service de l’intérêt général, Plüm énergie s’engage ainsi – depuis le début le 30 octobre et durant toute la durée du confinement, même si celui-ci est reconduit – à offrir 100% du tarif de son abonnement aux consommateurs titulaires du chèque énergie et/ou bénéficiaires des aides du Fonds de Solidarité Logement. Une offre valable aussi bien pour ses clients actuels que pour ceux qui décideraient de s’approvisionner en électricité chez le fournisseur durant cette période. Pour en bénéficier, aucune démarche ne sera demandée : le montant de l’abonnement sera automatiquement reversé sous forme de bonus en euros dans la cagnotte du bénéficiaire, disponible sur son espace client Plüm énergie. Un bonus qu’il pourra ensuite utiliser pour diminuer ses prochaines mensualités.

L’urgence de la situation

« L’énergie est une part importante dans le budget des français, et pourtant, personne ne peut s’en passer. Dans cette période de crise, qui pousse les foyers confinés à une dépense énergétique plus importante, la première chose à faire est de réduire sa consommation électrique. Mais face à l’urgence de la situation, c’est n’est pas seulement de conseils dont ont besoin les français, mais bien d’une véritable dynamique de solidarité, sincère et partagée. Plüm énergie est une Entreprise Sociale et Solidaire, activement engagée. Plus que jamais, ces mots doivent rayonner et donner lieu à des actions concrètes, humaines. » affirme Vincent Maillard, co-fondateur et président de Plüm énergie. « Au printemps dernier, lors du 1er confinement, nous nous étions engagés à réduire de 50% le tarif de notre abonnement, ce pour l’ensemble de nos clients. Un geste solidaire à hauteur de 80 000€ pour Plüm énergie. Cette fois, face à la montée en puissance sans précédent de la précarité, notamment énergétique, nous avons fait le choix d’un geste plus important, via le remboursement à 100% du tarif de notre abonnement, en nous concentrant pour se faire sur les foyers qui en ont aujourd’hui le plus besoin. » ajoute-t-il.