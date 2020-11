DRIVECO, acteur de la mobilitÃ© Ã©lectrique et solaire, ouvre son capital Ã  MIROVA

Expert de la mobilité électrique et solaire, DRIVECO poursuit son développement sur un marché des solutions de recharge pour véhicules électriques en croissance exponentielle. La société vient de lever un montant significatif de plusieurs millions d’euros auprès de MIROVA, l’affilié de Natixis Investment Managers dédié à l’investissement durable. Mirova a investi au travers de son fonds Mirova-Eurofideme, un des principaux fonds d’investissement européens dédiés aux énergies renouvelables et à la transition énergétique, qui devient un actionnaire majeur de DRIVECO.



« Avec cette levée de fonds, explique Ion Leahu-Aluas, Directeur Général de DRIVECO, nous nous donnons les moyens d’assurer notre développement à long terme en confortant notre assise financière. Ce partenariat avec l’un des acteurs de référence du financement de la transition énergétique est la preuve de la pertinence de notre approche de la mobilité électrique. ». Concrètement, cette opération va permettre à DRIVECO d’intensifier son action commerciale sur un marché en forte croissance et de continuer à investir en R&D, l’innovation faisant partie de l’ADN de l’entreprise, tout en explorant différentes opportunités de croissance.

Positionnement Premium

Du côté de Mirova, Witold Marais, Investment Manager, indique que « le marché de l’infrastructure de recharge connaît, et va connaître, une croissance importante dans les prochaines années, les projections indiquent que le nombre de points de charge en France devrait être multiplié par 20 d’ici 2030. Avec son positionnement premium, son approche intégrée et la qualité technique et environnementale de ses produits saluée par ses clients, DRIVECO nous semble particulièrement bien placée pour profiter de cette croissance et se placer comme un acteur de premier plan dans ce marché. De fait, la société a triplé son chiffre d’affaires chaque année depuis 3 ans et a su développer des partenariats exclusifs dans des segments clefs ». Raphael Lance, Directeur des Fonds Infrastructures de Transition Energétique de Mirova ajoute : « nous nous réjouissons de pouvoir soutenir DRIVECO dans cette nouvelle phase de leur développement et les accompagner dans leur croissance en France et à l’étranger ».

Des stations de recharge 100% solaires

Fondée en 2010 en France, DRIVECO compte parmi ses clients de nombreuses grandes marques, comme Leroy Merlin, Decathlon, Norauto, Novotel, Leclerc, etc. ainsi que de grands noms de la distribution automobile comme Groupe Maurin, Dugardin, Lempereur, mais aussi des nombreuses collectivités locales. A l’international, la société est présente en Belgique et en Suisse. Son succès repose sur des solutions de recharge universelles, compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et un service clé-en-main pour accompagner ses clients à toutes les étapes du projet. Pionnier dans la mobilité solaire, DRIVECO propose également une offre pour des stations de recharge 100% solaires associant les bornes de recharge, l’énergie photovoltaïque et le pilotage intelligent en temps-réel de l’énergie.