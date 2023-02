La centrale agrivoltaÃ¯que de Mont-PrÃ©s-Chambord sort de terre !

C’est dans le Loir-et-Cher sur la commune de Mont-Prés-Chambord que le groupe Urbasolar, a démarré les travaux d’une centrale solaire conjuguant activité agricole et production d’énergie renouvelable. Entre cheptel ovin et modules photovoltaïques !

Situé sur une partie de prairie naturelle sans usage agricole de 3 ha, ce projet est le résultat d’une collaboration entre la commune de Mont-Prés-Chambord et Urbasolar pour redonner une valeur agricole à une parcelle inusitée en construisant un projet solaire avec et pour les agriculteurs.

L’agrivoltaïque : une synergie entre agriculture et énergie solaire

La centrale agrivoltaïque, dont les travaux ont démarré fin 2022, a été réfléchie afin de permettre l’accueil du cheptel ovin d’un éleveur de la commune ainsi qu’une production de fourrage. La surélévation des panneaux photovoltaïques permettra ainsi la bonne circulation du cheptel sur le site. Une augmentation des espaces inter-rangs a également été calculée pour répondre à un besoin de mécanisation et à une optimisation de la production de fourrage.

D’un point de vue énergétique, la centrale solaire d’une puissance de 4,4 MWc viendra contribuer au déploiement d’une énergie plus propre en produisant annuellement 5 350 MWh, ce qui correspond à la consommation électrique de 2 500 personnes soit environ 70% de la commune de Mont-Prés-Chambord.

Urbasolar, un partenaire engagé dans le monde agricole

Un suivi agronomique avec la Chambre d’agriculture

Avec 15 ans d’expérience à son actif auprès des agriculteurs, Urbasolar est conscient des attentes de la filière et se veut un partenaire fiable et durable, qui mutualise compétences agricoles et expertise photovoltaïque. Ancré dans les territoires, Urbasolar s’associe régulièrement aux acteurs locaux pour bénéficier de leur expertise, ainsi, sur la centrale solaire de Mont-Prés-Chambord, un suivi agronomique a été mis en place en partenariat avec la Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher. Pour ce faire, une zone témoin sans panneaux solaires a été délimitée afin de mesurer et comparer la production agricole et le bien-être des ovins. Urbasolar est convaincu que l’agriculture et la production d’énergie renouvelable peuvent non seulement cohabiter mais que le solaire peut également servir l’activité agricole comme en témoigne la future centrale agrivoltaïque de Mont-Prés-Chambord.