Etude sur les appels d'offres solaires : Â« un MW attribuÃ© doit Ãªtre un MW qui produit deux ans plus tard Â»

Enerplan, Finergreen et France Territoire Solaire ont interrogé les lauréats de l’appel d’offres CRE3 désignés en décembre 2015 pour les centrales solaires au sol et en grande toiture. Le but de cette étude est de caractériser, à date, l’état d’avancement des projets lauréats. Résultats !

Cette étude a permis à 32 lauréats (représentant 202 projets) de s’exprimer. Elle donne ainsi un indicateur des installations mises en service et en cours de construction. Elle permet également d’avoir des indications, pour les répondants, sur le taux d’abandon des projets et les raisons qui y ont conduit.

Sur 1 100 MWc attribués lors de cet appel d’offres répartis entre quelques 250 projets, 32 sociétés lauréates ont répondu à notre appel pour un volume total de 886 MWc. Alors qu’il reste quelques semaines avant l’échéance de 2 ans accordée aux lauréats pour mettre en service les projets, 673 MWc sont raccordés ou en cours de raccordement soit 76% du panel sondé, 199 MWc sont encore incertains (22,5% du panel sondé) et 13 MWc sont définitivement abandonnés (1,5%). Une incertitude, liée au volume non sondé (214 MWc), subsiste. Le taux d’avancement sur l’ensemble de l’AO dépendra fortement de l’état d’avancement des projets n’ayant pas participé́ à l’étude.

Cette analyse est un point d’étape. Enerplan, Finergreen et France Territoire Solaire invitent à une collaboration avec les autorités publiques pour améliorer le suivi des réalisations suite aux appels d’offres, et souhaitent qu’un travail s’engage avec le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire pour que davantage de projets lauréats des appels d’offres soient raccordés dans les temps impartis. Alors que la programmation pluriannuelle de l’énergie est en cours de révision pour se doter d’objectifs à 2023 et 2028, il est indispensable que les appels d’offres permettent bien d’atteindre les objectifs de développement de l’électricité solaire.

Antoine Huard, président de France Territoire Solaire en appelle à la généralisation de ce suivi des résultats des appels d’offres : « un suivi fin des projets lauréats est indispensable. A défaut de chiffres officiels par appel d’offres, cette étude, bien que partielle, a le mérite de permettre d’y voir plus clair sur un taux d’avancement des projets qui faisait jusqu’alors l’objet de multiples spéculations. Elle matérialise bien l’effet des dispositions du cahier des charges sur la dynamique de raccordement. ».

Daniel Bour, Président d’Enerplan, insiste sur ce respect des délais : « Les ambitieux objectifs de la PPE doivent se traduire en production. Nous invitons le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire à travailler avec les acteurs du solaire à la simplification des procédures d’appels d’offres, et au respect par les lauréats du délai de construction de deux ans. Un MW attribué doit être un MW qui produit deux ans plus tard ». Pour Damien Ricordeau, président fondateur de Finergreen, à l’origine du rapport de l’étude : « Il est essentiel pour une filière en pleine mutation de disposer de données macro-économiques sur son évolution. Il est en particulier clé pour la confiance des acteurs financiers (investisseurs, banquiers) de s’assurer de la bonne réalisation des projets lauréats des appels d’offres. »

