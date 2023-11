Etude Beem Opinion Way/2 FranÃ§ais sur 3 sont en situation dâ€™urgence Ã©nergÃ©tique pour cet hiver, le solaire en palliatif

Alors que le froid de l’hiver s’installe, un constat s’impose : plus de la moitié des Français (66%) s’inquiètent à la fois de la baisse des températures et de ses possibles conséquences sur leur consommation énergétique. De plus, 55 % d’entre eux craignent de ne pas avoir les moyens de régler leur facture d’énergie en fin de mois. Face à ces défis, les Français semblent de plus en plus conscients de l’urgence de la transition énergétique et souhaitent la mise en place de plus de mesures concrètes pour faire face à ces défis énergétiques grandissants. L’autoproduction d’énergie comme une voie à explorer !

Selon les premières estimations du gouvernement, une nouvelle augmentation de 10 % est envisagée en février 2024, ce qui marquerait la troisième hausse en un an. Fin progressive du bouclier tarifaire, inflation, hausses des coûts énergétiques…

Facture d’énergie en hausse, les Français sont inquiets

Les factures d’énergie deviennent un sujet de plus en plus sensible dans les foyers, et ce phénomène ne fait que s’accentuer. Les femmes sont en première ligne de cette préoccupation, avec 72 % d’entre elles exprimant des doutes quant à leur capacité à maintenir un niveau de confort thermique dans leur foyer tout en préservant leur portefeuille. Chez les moins de 50 ans, une inquiétude similaire s’installe, avec 71 % de cette tranche d’âge qui redoutent la montée des coûts énergétiques et 65 % qui se demandent comment ils paieront ces factures à la fin du mois. Ce fossé générationnel met en évidence des niveaux d’inquiétude plus prononcés parmi la jeunesse.

Une qualité de vie en baisse face à la flambée des coûts énergétiques

Face à ces préoccupations financières liées à l’énergie, les Français se voient contraints d’adapter leur budget. Les loisirs (42 %) et les vacances (31 %) sont les premiers postes à subir des réductions, tandis que les dépenses alimentaires connaissent également une baisse, affectant près d’un quart de la population (24 %). Cette tendance met en lumière l’équilibre délicat entre le confort à la maison et la conscience environnementale, une réalité de plus en plus présente dans le mode de vie des Français. Ces ajustements budgétaires sont plus fréquents chez les femmes, où 86 % d’entre elles réduisent leur budget dans au moins un autre domaine, comparé à 79 % des hommes. La vie quotidienne des Français est ainsi marquée par des choix budgétaires pour concilier leur bien-être, leurs valeurs écologiques et leur situation financière.

L’intégration de panneaux solaires est indispensable

En France, les préoccupations environnementales et financières viennent s’ajouter aux préoccupations en matière d’énergie. Une grande majorité des interrogés, soit 83% des Français affichent désormais une vigilance accrue quant à leur consommation énergétique. Cette conscience s’accompagne d’une croyance partagée par près des trois quarts des Français, soit 74%, en faveur des initiatives individuelles d’autoproduction d’énergie pour une production plus respectueuse de l’environnement. Toutefois, cette dynamique ne se limite pas aux seuls critères écologiques. La dimension financière joue un rôle significatif, avec 72% des Français prêts à redoubler d’efforts sur leur consommation d’énergie en période d’inflation. Les Français sont confrontés à une réalité énergétique exigeante, ce qui les incite à chercher des solutions pour un avenir plus durable. Dans cette quête, ils se tournent de plus en plus vers la construction de maisons écologiques, où près de la moitié (45 %) considèrent que l’intégration de panneaux solaires est indispensable pour tout projet de construction respectueux de l’environnement. Beem se positionne comme un acteur clé de cette transformation. En facilitant l’accès des Français à des solutions d’énergie solaire, Beem contribue non seulement à la promotion de cette source d’énergie propre, mais également à renforcer la conscience écologique.

L’appel des citoyens et le potentiel de l’énergie solaire

La France se trouve à un tournant crucial dans son parcours vers une transition énergétique. Les citoyens sont prêts à relever le défi, mais ils appellent l’État à intensifier son soutien et à simplifier le processus. Le consensus est clair parmi les Français : ils exigent des mesures gouvernementales pour encourager la réduction de la consommation d’énergie, avec 84 % d’entre eux plaidant en faveur d’incitations financières renforcées. Les avis divergent quant à l’engagement de l’État dans la transition énergétique. Si l’isolation des logements et l’utilisation de pompes à chaleur reçoivent un accueil favorable, la pose de panneaux solaires suscite des préoccupations chez près de la moitié des Français (45 %), qui estiment que l’État n’encourage pas suffisamment cette démarche. Reste qu’avec la baisse régulière des prix des composants solaires, la compétitivité solaire ne fera bientôt plus débat et deviendra de fait l’énergie de demain. Le solaire, une commodité !