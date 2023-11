Cagnotte : des graines torrÃ©fiÃ©es aux rayons de soleil de Cerdagne dans les PyrÃ©nÃ©es-Orientales

Quentin Mercier et sa compagne Caroline sont plus ou moins trentenaires et heureux résidents d’une vallée rayonnante, la Cerdagne. Ils y développent un projet passionnant de fabrication de graines torréfiées grâce à un four solaire 100% écolo. Ils ont besoin d’un petit coup de pouce pour aller plus loin. Vous avez dit cagnotte !

Tout démarre en 2020. Fabien, le frère de Quentin, partage ses curieuses recherches lors d’une randonnée en Cerdagne. « Tu sais qu’il existe un boulanger qui fait son pain et torréfie des graines avec un four solaire ? Ce serait une bonne idée de faire ça ici. » Une excellente idée, en effet. Passionné de sport, sensible à l’environnement et à la nature… Quentin dresse la liste de ce qui lui fait profondément envie : concocter des produits alimentaires de qualité, nutritifs et gourmands et mener un projet qui apporte de la valeur à l’écosystème local avec une production à 100% avec l’énergie solaire

Évoluer dans une démarche éthique, responsable et en accord avec les enjeux environnementaux.

Et un jour ! « Allô Fabien, on va torréfier des graines avec un four solaire ». La décision était prise. Les graines et les fruits à coque ont la fabuleuse capacité de se transformer pour révéler toutes leurs saveurs. Il faut juste les aider un peu, avec un processus simple et totalement naturel : la torréfaction. Pour sublimer les graines et les fruits à coque, il faut de la chaleur, et donc de l’énergie. Pour le coup, pas besoin d’aller bien loin, il suffit de lever la tête. La Cerdagne est baignée par un champion pour fournir de l’énergie, le soleil. Un allié idéal pour alimenter le four solaire, de la manière la plus directe qui soit. Des miroirs reflètent et convergent les rayons du soleil vers le four. Un effet de concentration tout simple mais très efficace… en seulement 20min, le four est à 150°C. Et ce, sans le moindre impact sur le climat. « Notre four solaire a été accueilli par la centrale de Thémis Solaire Innovation, grâce au soutien du département des Pyrénées-Orientales. Une superbe opportunité qui nous permet d’avoir un emplacement parfaitement exposé pour le four ainsi qu’un atelier pour le stockage et le conditionnement » confie Quentin.

Des ingrédients 100% français et bio

La source d’énergie tombe du ciel, mais difficile d’en faire autant avec les graines. La logique reste toutefois la même : privilégier la qualité et la proximité. « Nous pouvons ainsi compter sur la richesse des terroirs du Sud de la France où nous trouvons la totalité de nos ingrédients. Des ingrédients cultivés en agriculture biologique et achetés directement auprès des producteurs pour garantir des circuits les plus courts possibles. Notre premier produit depuis le lancement du projet ? Un mélange de graines de tournesol, de graines de courges et de noix torréfiées. On les assaisonne avec du vinaigre de cidre, un peu de sel et le tour est joué. Des graines goûteuses, croquantes et légèrement acidulées. En résumé, une version Nature et des déclinaisons aux Herbes de Provence et au Piment de Cayenne » poursuit le faiseur de graines torréfiées au solaire. Au niveau du conditionnement, les mélanges sont vendus dans des pots en verre recyclables et surtout réutilisables. Des mélanges en vrac sont aussi proposés. L’idéal pour reremplir directement les contenants, éviter les déchets et avoir une portion sur-mesure.

Un modèle innovant et durable

« Notre ambition ne s’arrête pas à la torréfaction des graines, nous voulons aussi en semer. En semer dans les esprits pour que ce mode de cuisson ne soit plus un secret pour personne. Que ce soit pour cuisiner à la maison ou pour la production artisanale (pain, graines, biscuits, pizzas…), la concentration solaire s’inscrit dans une démarche d’avenir que nous avons à cœur de partager » ajoute Caroline. A travers des animations d’ateliers pédagogiques et ludiques pour les particuliers et les collectivités (écoles, entreprises…), des formations aux artisans qui souhaitent intégrer le solaire à leur modèle de production, des sessions de découverte pour permettre aux habitants du territoire d’utiliser le four solaire et de comprendre son utilisation lors d’évènements dédiés.

« À travers ces moments de partage, nous souhaitons faire rayonner la cuisine solaire, informer, motiver, conseiller, accompagner, mutualiser… sans oublier de se régaler. Nous sollicitons votre soutien pour nous permettre d’aller plus loin dans l’aventure et de développer l’entreprise. Un grand merci pour votre aide, nous avons hâte de pouvoir vous régaler avec nos produits. Au fait, notre projet à un nom. Il s’appelle Aurinko » conclut Quentin Mercier.

