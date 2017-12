Etude/ Avec la transition Ã©nergÃ©tique, les FranÃ§ais Ã©voquent spontanÃ©ment le passage progressif du nuclÃ©aire aux EnR

A la demande de la Fondation Heinrich Böll et de la Fabrique Ecologique, Harris Interactive a réalisé une étude afin de mieux connaître le regard que portent les Français sur les enjeux de la politique énergétique, dans un contexte de préoccupation croissante à l’égard du changement climatique et de la protection de l’environnement. Comment est perçu l’engagement de la France dans la lutte contre le changement climatique ? Quelle perception les Français ont-ils des enjeux et de la politique énergétique menée par leur pays ? Quels investissements prioritaires prônent-ils pour l’avenir ?

Les Français estiment que leur pays pourrait faire mieux en matière de lutte contre le réchauffement climatique

o La majorité des Français estiment que la France applique l’accord de Paris au même rythme que les autres pays.

o Ils portent un regard similaire en ce qui concerne l’Allemagne, même s’ils ont un peu plus de mal à se prononcer concernant ce pays.

o La moitié des Français estiment que leur pays joue un rôle de leader mondial dans la lutte contre le changement climatique. Néanmoins, la plupart d’entre eux estiment que cet engagement n’est pas suffisant et que, sur ce sujet, le gouvernement communique plus qu’il n’agit réellement

L’énergie : un enjeu majeur, mais une gestion considérée comme perfectible

o Plus de 4 Français sur 5 estiment que le secteur de l’énergie est un atout pour l’économie française

o Et la très grande majorité d’entre eux estiment que la politique énergétique de leur pays devrait être un enjeu important

o Néanmoins, la majorité des Français ne se disent pas satisfaits à l’égard de la politique énergétique actuelle de leur payset estiment que le niveau d’importance accordé aux enjeux de l’énergie par les pouvoirs publics est insuffisant

o La France est même plutôt considérée comme relativement en retard par rapport à l’Allemagne dans ce domaine.

o En matière d’énergie, les Français perçoivent différents problèmes : gaspillage, infrastructures vétustes, dépendance aux énergies fossiles et au nucléaire et prix. Les femmes et les sympathisants de Gauche mettent plus particulièrement l’accent sur ces problèmes

Un regard positif sur la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables

o Quand ils pensent à la transition énergétique, les Français évoquent spontanément le passage progressif du nucléaire aux énergies renouvelables (solaire, éolien)

o La transition énergétique est considérée comme un enjeu majeur par une très grande majorité de Français, et même un « enjeu prioritaire » pour 47% d’entre eux. De fait, la grande majorité des Français estiment que leur pays devrait investir dans les énergies renouvelables plutôt que dans le nucléaire à l’avenir.

o Les Français privilégient les énergies renouvelables, même si certains n’abandonneraient pas totalement l’investissement dans le nucléaire. Les personnes de catégories aisées se montrent encore plus favorables que la moyenne à la plupart de ces mesures.

o Par ailleurs, pour une majorité de Français, les projets ayant un impact négatif sur le climat doivent être refusés, même s’ils sont favorables à l’emploi.

Pour un rôle plus important de l’Europe et des coopératives citoyennes en matière d’énergie

o Les Français estiment que dans le domaine de l’énergie il serait souhaitable de plus s’associer avec l’Allemagne et l’Europe d’une manière générale.

o Sympathisants de Gauche et de La République En Marche se rejoignent sur la volonté de plus s’associer avec l’Europe d’une manière générale.

o Pour agir dans ces domaines, la confiance des Français se dirige plus particulièrement vers les coopératives citoyennes et l’agence dédiée (ADEME).

o La plupart des acteurs suscitent davantage de confiance auprès des catégories aisées et des sympathisants de Gauche / LREM.

