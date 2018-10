Etats GÃ©nÃ©raux de la Chaleur Solaire 2018 : une filiÃ¨re dans les starting-blocks

Enerplan, Syndicat des professionnels de l’énergie solaire, et ses partenaires organisent la cinquième édition des Etats Généraux de la Chaleur Solaire (EGCS 2018) le mardi 16 octobre, en métropole lyonnaise. L’évènement permettra d’échanger sur les enjeux de la filière et de mettre le cap sur la croissance.

Dans un contexte français et européen évolutif, la filière se montre innovante et prête à répondre aux ambitions nationales et locales en matière de chaleur renouvelable, ainsi qu’à l’exigence des maîtres d’ouvrage. Le plan « Place au soleil » lancé par le Gouvernement devrait contribuer à une meilleure (re)connaissance des atouts de la chaleur solaire par les pouvoirs publics, alors qu’elle représente une solution locale, performante et décarbonée, pour répondre aux besoins d’eau chaude sanitaire et de chauffage des particuliers, des bâtiments collectifs, des industriels et des réseaux de chaleur.

Les professionnels contribueront à la lutte contre le changement climatique avec des installations de qualité, signe d’une filière systématisant les bonnes pratiques, faisant de la chaleur solaire une solution incontournable pour la transition énergétique. « La nouvelle dynamique est en place : un cadre règlementaire en évolution pour une technologie compétitive dans le neuf comme dans l’existant, des nouveautés techniques, les territoires mobilisés pour la production de richesse locale, et des bonnes pratiques intégrées à toutes les étapes des projets La chaleur solaire affirme sa place pour réussir la transition

énergétique ! » déclare Olivier Godin, Vice-Président d’Enerplan pour le solaire thermique.

EGCS : l’union sacrée autour de la chaleur solaire

La cinquième édition des EGCS est organisée avec le soutien de l’ADEME, d’Alexis Assurances, de GRDF, de Qualit’EnR et d’Uniclima, et en partenariat avec l’AICVF, Coénove, le Cluster Eco Energies, Effinergie, Envirobat

BDM, la FEDENE, l’ICO, l’INES, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la FNCCR Territoire d’énergie, l’UECF-FFB et l’UNSFA.

