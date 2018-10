Premier Forum des Â« Acteurs de l'nergie pour l'Afrique Â» Ã  Lille le 12 octobre prochain

La Région Hauts-de-France a adopté en 2017 une stratégie de relations internationales, dont le premier axe est de participer à la dynamique des transitions énergétiques en Afrique. Afin de développer des synergies et mobiliser l’ensemble des acteurs à ces enjeux, elle organise le 12 octobre prochain en son siège de 8h30 à 16h00 le Premier Forum des « Acteurs de l’Énergie pour l’Afrique » en présence de Xavier Bertrand, Président de la Région Hauts-de-France, Salvatore Castiglione, Vice-Président en charge des solidarités avec les territoires et des relations internationales et Jean-Louis Borloo, Président de la Fondation Energies pour le Monde

Faire des Hauts-de-France, la région cheffe de file des transitions énergétiques en Afrique

Responsables politiques et experts, associations et entreprises, laboratoires de recherche et établissements de formation, ce forum réunira l’ensemble des acteurs clés du secteur de la transition énergétique prêts à s’engager dans un ambitieux plan d’énergie pour l’Afrique. L’objectif de cette première édition : mobiliser et rassembler les savoir-faire, partager les compétences et expériences régionales, mais aussi appréhender les besoins énergétiques et les marchés de l’énergie en Afrique. Des ateliers et conférences permettront d’approfondir les enjeux et les défis de « l’Energie pour l’Afrique » par des débats, témoignages et expériences. Un « village des transitions énergétiques »présentera les savoir-faire et expertises des différents acteurs en Hauts-de-France. A 16h00 aura lieu le lancement officiel de la plateforme des acteurs de l’énergie pour l’Afrique et la signature de sa déclaration

