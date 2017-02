Eric Lebeau nommÃ© Directeur Commercial d'IMERYS Toiture

IMERYS Toiture annonce la nomination d’Eric Lebeau au poste de Directeur Commercial France, Export et Solaire à compter du 1er Mars 2017. Il succède ainsi à Jean-Noël Robelin, qui après de nombreuses années au sein de l’entreprise, prend une retraite bien méritée. Portrait !

Diplômé de l’IUT de Limoges, Eric Lebeau, 54 ans, est titulaire d’un DUT en Techniques de Commercialisation ainsi que d’un Master en Direction Commerciale obtenu à l’IAE Lyon 3ème. Eric Lebeau a intégré IMERYS Toiture en 1986 où il a effectué l’ensemble de sa carrière. Après 17 ans en tant que Responsable de Secteur, fonction qu’il a exercée sur trois régions différentes, il a été successivement Directeur Régional des Ventes Rhône-Alpes puis Directeur National des Ventes, poste qu’il occupait depuis 2012. Cette expérience de plus de 30 ans au sein d’IMERYS Toiture lui assure une double compétence technique et commerciale largement éprouvée.

Cette parfaite connaissance de l’entreprise lui permettra de soutenir les orientations stratégiques d’IMERYS Toiture au travers de ses 5 activités : Tuile, Bardage, Solaire, Services, Accessoires fonctionnels. Cette nomination illustre bien l’importance qu’IMERYS Toiture attache à l’ensemble de ses collaborateurs et à ses valeurs défendues par l’ensemble de son équipe de management. Fidéliser et favoriser la promotion interne, un engagement fort d’IMERYS Toiture qui invite à porter un autre regard sur l’entreprise.

