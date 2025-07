Entech : acquisition dâ€™un portefeuille de projets PV en cours de dÃ©veloppement dâ€™une puissance totale dâ€™environ 100 MWc

Entech vient d’acquérir un portefeuille de projets de centrales photovoltaïques en cours de développement auprès d’un acteur de renommée mondiale du secteur de l’énergie, pour un montant d’environ 1,4 M€.

L’activité première d’Energy & Services consiste à développer des projets photovoltaïques clés en main, intégrant des solutions de financement, pour le compte de clients industriels, collectivités locales et agriculteurs. Elle vise à favoriser l’engagement de nouveaux projets de la part de clients souhaitant valoriser leur patrimoine foncier par le biais d’un revenu complémentaire ou d’une réduction de leur facture d’électricité, sans investissement initial. Energy & Services est également amenée à saisir des opportunités d’acquisition de portefeuilles de projets photovoltaïques et/ou de stockage de taille limitée, C’est dans ce cadre que s’inscrit cette opération. Le portefeuille acquis par Entech comporte des projets de 3 à 11 MWc de puissance, à des stades de maturité variés. Entech pourra ainsi mobiliser l’ensemble de ses équipes techniques et technologiques pour redesigner les projets en y intégrant d’éventuels systèmes de Stockage d’énergie, cœur de son savoir-faire.

« D’autres projets sont en cours de discussions »

Les autorisations de permis de construire ont été déposés pour la moitié des projets acquis. Une première phase d’étude consacrée à l’analyse et à l’optimisation des projets devrait durer deux ans, avant d’aborder la phase de construction qui devrait avoir lieu entre 2027 et 2029. Pour Christopher Franquet, PDG et Fondateur d’Entech : « Le cédant est un groupe international de renom et un partenaire avec lequel nous avons déjà eu l’occasion de collaborer. Le fait que nos équipes se connaissent et partagent les mêmes valeurs d’engagement et de qualité de service est un facteur de réussite. Cette opération constitue un premier investissement à la suite de la levée de fonds de 15 M€ que nous avons réalisée fin juin pour accélérer le développement de l’activité Energy & Services. D’autres projets sont en cours de discussions, en France et à l’international sur des zones géographiques ciblées. »