EnRciT : 10 millions d'â‚¬ pour un nouveau dispositif d'appui aux projets citoyens d'EnR pour tous les territoires

Lundi 29 janvier dernier, Nicolas Hulot, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Bruno Lechevin, président de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts, Jean-Louis Bancel, président du Crédit Coopératif et Jean-Pierre Costes, président de l’Ircantec, ont lancé le dispositif EnRciT. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre d’un partenariat global, signé ce jour également, entre la Caisse des Dépôts et l’ADEME pour favoriser l’émergence et le développement de projets citoyens d’énergies renouvelables (EnR).

10 millions d’€ pour une meilleure appropriation des énergies renouvelables

La loi de transition énergétique pour la croissance verte encourage la participation des particuliers et des collectivités locales dans les projets d’énergies renouvelables et les projets citoyens connaissent un véritable essor, notamment dans le solaire photovoltaïque et l’éolien. En favorisant une meilleure appropriation locale des énergies renouvelables et de leurs retombées par le plus grand nombre, ces projets constituent un levier essentiel pour massifier les énergies renouvelables sur les territoires.

Doté d’un montant total de 10 M€ par la Caisse des Dépôts, le Crédit Coopératif et l’Ircantec, EnRciT a pour objectif d’intensifier cette dynamique en investissant au côté des citoyens, notamment pour la phase de développement des projets. Ce sont quelque 150 projets qui pourront ainsi se concrétiser dans les territoires ces 10 prochaines années.

Une transition impossible sans l’apport des citoyens

Pour Nicolas Hulot, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, « d’ici 2030, nous devons doubler notre production d’énergies renouvelables. Cela ne sera possible que si on associe les citoyens avec des projets participatifs, grâce auxquels chacun peut investir dans les énergies renouvelables de son territoire. C’est l’objectif du dispositif EnRciT qui permettra de changer d’échelle dans la mobilisation citoyenne ».

« Le lancement du dispositif EnRciT vient compléter l’action de l’ADEME qui, depuis plus de 10 ans, soutient la dynamique participative en favorisant l’émergence des projets citoyens, à travers une animation nationale et régionale. Ces projets constituent un fort levier pour développer davantage les énergies renouvelables dans les territoires », rappelle Bruno Lechevin, président de l’ADEME.

Démarche citoyenne, ambition environnementale

« En tant qu’investisseur d’intérêt général, la Caisse des Dépôts encourage l’implication des citoyens dans les énergies renouvelables. Avec EnRciT, nous avons donc conçu un dispositif innovant pour financer les projets écologiques, en concertation avec les acteurs locaux et sur tous les territoires. La Caisse des dépôts soutient la gouvernance citoyenne », a indiqué Eric Lombard, directeur général du groupe Caisse des Dépôts.

« La solidarité intergénérationnelle est une des valeurs fondamentales de l’Ircantec. En s’attachant à identifier des investissements porteurs de sens social et environnemental tout en garantissant le paiement des retraites sur le long terme, l’Ircantec contribue au maintien de cette solidarité. Les 2.5M€ que nous investissons dans le fonds EnRciT s’inscrivent naturellement dans nos valeurs. Nous sommes fiers de contribuer au lancement d’un fonds innovant qui conjugue une démarche citoyenne et une ambition environnementale », déclare Jean-Pierre Costes, Président du Conseil d’administration de l’Ircantec.

« Pour le Crédit Coopératif, qui depuis de nombreuses années s’est engagé à ne financer que les EnR, ce dispositif favorisera la production d’énergies renouvelables en France en sécurisant la phase de développement des projets. De plus, en investissant aux côtés des citoyens, EnRciT contribuera à l’appropriation par la société civile des enjeux de la transition énergétique », a précisé Jean-Louis Bancel, président du Crédit Coopératif.

EnRciT, un outil pour favoriser le développement de nouveaux projets

Malgré la dynamique en cours sur les territoires, les projets d’énergies renouvelables citoyens sont souvent confrontés à des difficultés pour lever les fonds nécessaires à leur phase de développement. L’absence d’un outil de financement et de mutualisation des risques est ainsi l’un des principaux obstacles à leur déploiement. Le dispositif développé autour d’EnRciT apportera des solutions concrètes pour favoriser le développement de ces projets.

Opéré par Energie Partagée Coopérative et doté de 10 millions d’euros par la Caisse des Dépôts (5 M€), le Crédit Coopératif (2,5 M€) et l’Ircantec (2,5 M€), EnRciT co-investira dans les projets aux côtés des citoyens et des collectivités. Ainsi, le dispositif apportera les moyens financiers essentiels à la sécurisation de la phase de développement et permettra de façonner les projets locaux en mobilisant toutes les compétences nécessaires à leur concrétisation (notamment sécurisation du foncier, réalisation des études, obtention des autorisations de construire et d’exploiter). EnRciT accompagnera le projet jusqu’à la phase de construction, puis cèdera sa participation, en priorité, au profit des acteurs du territoire. Les technologies éligibles à ce dispositif seront, en priorité, le photovoltaïque (sols et toitures) et l’éolien.

En complément, l’ADEME contribuera au financement de la mise en place d’un centre de ressources par Energie Partagée Association au niveau national ainsi que des structures d’animation régionales, avec les régions partenaires. L’ADEME apportera également un soutien technique et financier dans la phase d’amorçage des projets. C’est donc un dispositif global et innovant qui est lancé, afin d’apporter un soutien déterminant dans les phases essentielles du cycle de vie des projets citoyens d’EnR.

Plus d’infos…