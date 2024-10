EnR & Hydrogène vert : TE H2, CIP et A.P. Møller Capital s’associent pour un projet à grande échelle au Maroc

Sous la présidence de S.M. le Roi du Maroc Mohammed VI, et d’Emmanuel Macron, Président de la République française, le gouvernement du Royaume du Maroc et TE H2 avec ses partenaires, ont signé un Contrat Préliminaire de Réservation du Foncier pour le projet « Chbika ». Détails !

Cet accord signé lors de la visité d’Emmanuel Macron au Maroc va permettre à TE H2, une coentreprise entre TotalEnergies et le Groupe EREN, conjointement avec les deux sociétés danoises, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), par le biais de son fond « Energy Transition Fund », et A.P. Møller Capital, par le biais de son fond « Emerging Markets Infrastructure Fund », de lancer les études d’avant-projet. « Je tiens à remercier les autorités marocaines pour l’attribution du projet « Chbika » et la confiance qu’elles témoignent à notre filiale TE H2 et à nos partenaires. Cet accord s’inscrit dans notre stratégie de développer dans les pays aux ressources renouvelables les plus compétitives tel le Maroc une production exportable en Europe. Grâce à sa proximité géographique et à la qualité de ses ressources éoliennes et solaires, le Maroc dispose en effet des meilleurs atouts pour devenir un partenaire majeur de l’Europe dans l’atteinte des objectifs du Green Deal et TotalEnergies a l’ambition d’y contribuer » a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.

1 GW de capacités solaires et éoliennes terrestres qui alimenteront la production d’hydrogène vert

Situé près de la côte atlantique dans la région de Guelmim-Oued Noun, le projet « Chbika » vise à construire 1 GW de capacités solaires et éoliennes terrestres qui alimenteront la production d’hydrogène vert par électrolyse d’eau de mer dessalée et sa transformation en 200 000 tonnes par an d’ammoniac vert à destination du marché européen. Ce projet constituera la première phase d’un programme de développement visant à créer un centre de production d’hydrogène vert de taille mondiale. « La signature de ce Contrat Préliminaire de Réservation du Foncier est une première étape décisive pour le lancement de notre programme d’investissement au Maroc. Cela démontre notre engagement à développer des initiatives d’hydrogène vert qui soutiennent la transition énergétique, l’industrialisation et la création d’emplois dans le pays. Le Royaume a le potentiel de fournir une énergie abordable et propre à l’Europe tout en servant son propre développement industriel décarboné. Notre consortium est solide, notre plan global pour le Maroc est très ambitieux, et je me réjouis de renforcer encore notre collaboration avec les autorités locales et les parties prenantes pour poursuivre ce projet prometteur. » a ajouté David Corchia, Directeur général de TE H2.

« Le Maroc est à l’avant-garde de la transition énergétique mondiale »

TE H2 et CIP seront en charge du développement de la production des énergies renouvelables (solaire, éolien, hydrogène vert et ses dérivés), tandis qu’A.P. Møller Capital développera le port et les infrastructures associées. Ce contrat, une première au Maroc, mettra en valeur le potentiel renouvelable exceptionnel du pays et contribuera au développement économique du Royaume. « Le Maroc est à l’avant-garde de la transition énergétique mondiale, doté de tous les fondamentaux essentiels pour devenir un partenaire clé de l’Europe et du monde dans l’atteinte des objectifs de neutralité carbone. Chez Copenhagen Infrastructure Partners, nous sommes extrêmement fiers de faire partie de cette initiative avec TE H2 et APMC et d’avoir été sélectionnés pour le développement du premier projet d’hydrogène vert dans le cadre de l’initiative “Offre Maroc”. » a commenté Philip Christiani, Partner chez CIP. Et Kim Fejfer, Directeur général d’A.P. Møller Capital, de conclure : « Nous sommes fiers de franchir cette étape importante dans le développement de l’industrie de l’hydrogène vert au Maroc, en nous appuyant sur la longue histoire du groupe A.P. Møller avec le pays. Développer des infrastructures de transport compétitives fait partie de notre expertise et constitue un élément fondamental des chaînes de valeur de l’hydrogène vert. Nous sommes impatients de faire avancer ce projet en étroite collaboration avec notre solide consortium, les autorités marocaines et les autres parties prenantes. »