Amarenco voit le stockage d’Ã©nergie comme la clÃ© de la transition photovoltaÃ¯que

Amarenco, expert historique dans le développement de solutions photovoltaïques durables, a intensifié son engagement en faveur de la transition énergétique en développant des solutions innovantes de stockage d’énergie au cours de ces quatre dernières années. À travers des projets et des actifs en exploitation d’envergure, dont l’actif Claudia en Gironde, Amarenco se positionne comme un acteur de premier plan dans le stockage par batterie en Europe ; une technologie cruciale pour stabiliser les réseaux et accompagner l’essor des énergies renouvelables.

Le stockage d’énergie est un pilier indispensable pour accompagner la transition énergétique en France et en Europe, où l’intégration des énergies renouvelables dépend d’un réseau électrique flexible et pilotable.

Enjeux et opportunités du stockage d’énergie

En 2023, le marché du stockage a connu une croissance de 130 %, soutenue par la baisse des coûts des batteries lithium-ion, avec une réduction de 90 % depuis 2010. Ces infrastructures de stockage équipements connexes a réseau électrique français rendent des services essentiels de flexibilité et de stabilisation du réseau. Amarenco répond à cette dynamique avec des solutions comme Claudia.

Dans ce contexte, les infrastructures de stockage apportent une réponse essentielle aux professionnels du secteur électrique, confrontés aux défis des prix négatifs. En garantissant une meilleure intégration des énergies renouvelables et en stabilisant les coûts de l’électricité dans le temps, ces solutions contribuent à sécuriser le réseau et à réduire la dépendance aux énergies fossiles. « La transition énergétique ne peut pleinement réalisée sans une solution efficace pour le stockage de l’énergie ; et ce tout simplement parce que l’intermittence des énergies renouvelables nécessite des technologies de stockage avancées pour garantir une fourniture d’énergie stable et continue » analyse Alexandre Irissou, responsable de la branche stockage chez Amarenco.

Focus sur l’actif Claudia installé par Amarenco

Le projet Claudia, situé à Saucats (Gironde), est l’une des plus grandes infrastructures européennes de stockage d’énergie. Avec une capacité de 105 MW et un stockage de 98 MWh, Claudia soutient le réseau en offrant des services essentiels tels que la réserve capacitaire et le rééquilibrage de fréquence pour RTE. Ce projet s’inscrit pleinement dans la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) de la France, et répond aux besoins estimés de 6 GW d’ici 2030 selon RTE, pour absorber les capacités croissantes de production d’énergies renouvelables dans les prochaines années. Les avantages de l’actif Claudia :

Stabilisation du réseau : en assurant la sécurisation de l’approvisionnement, particulièrement lors des pics de demande hivernaux.

Décarbonation des pics de consommation : en remplaçant les centrales à gaz ou à charbon par une énergie renouvelable stockée.

Contribution à la maîtrise des coûts de l’électricité : en réduisant les importations et en régulant les fluctuations tarifaires.

Flexibilité et faible emprise au sol : une installation compacte et réversible, pouvant être facilement localisée à proximité des postes de transformation RTE pour minimiser l’impact environnemental.

Investissements et contribution à une Europe énergétiquement intégrée

L’actif Claudia s’inscrit dans un programme d’investissement ambitieux porté par Amarenco, avec plus de 500 millions d’euros levés auprès de partenaires institutionnels depuis 2020. En parallèle de ce développement, Amarenco collabore avec des collectivités locales et des entreprises industrielles pour fournir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque région, renforçant ainsi l’impact économique local et la résilience des territoires.

En poursuivant cette dynamique, Amarenco entend également atteindre plusieurs gigawatts de capacités de stockage en Europe d’ici 2030. En contribuant à un réseau électrique interconnecté et pilotable, ces projets de stockage facilitent l’intégration des énergies renouvelables et renforcent la sécurité d’approvisionnement. Ils participent également à la réduction de la dépendance aux importations de matières premières critiques, tout en soutenant les objectifs européens de neutralité carbone. Ces filières nouvelles continuent d’évoluer et les solutions de se développer. Le stockage par batteries a déjà réussi à se passer du cobalt, d’autres programmes sont en cours, et la batterie de demain ne sera peut-être plus dépendante du Lithium. C’est grâce à l’investissement d’acteurs pionniers comme Amarenco qu’une filière peut être créée et continuer de s’améliorer constamment en innovant et développant les solutions de demain pour une transition énergétique réussie.

« Le stockage accompagnera la croissance rapide et indispensable des énergies renouvelables »

« Chez Amarenco, nous avons été des pionniers dans le développement de projets de batteries de stockage d’énergie d’envergure en Europe. En étant les premiers en France à relever les nombreux défis particulièrement complexes d’ordre technique et réglementaire, de financement bancaire, de modèle économique, d’approvisionnement de nombreux composants clés, de schéma contractuel juridique de tout ordre, de réalisation de construction et de gestion des revenues en phase exploitation ; nous avons acquis un savoir-faire et une expertise uniques qui nous permettent aujourd’hui de nous positionner comme leader sur ce segment. Nous accélérons désormais notre déploiement sur tous nos marchés européens actifs, car le stockage d’énergie est une solution-clé pour garantir la transition énergétique, augmenter l’autonomie et la résilience des réseaux européens, et accompagner la croissance rapide et indispensable des énergies renouvelables. » conclut Alain Desvigne, PDG d’Amarenco