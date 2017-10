EnquÃªte/ Stockage : l'avenir du stationnaire passe par le dÃ©veloppement de l'Ã©lectromobilitÃ©

Un particulier producteur d’énergies renouvelables peut valoriser sa production solaire photovoltaïque en maximisant son autoconsommation grâce au stockage de son surplus de production qui sera alors utilisable plus tard. Eaton se lance sur ce marché via des batteries de seconde vie développée en partenariat avec Nissan. Quand les batteries des véhicules électriques prennent leur retraite au sein des habitations !

Depuis plusieurs années, le coût des batteries Lithium-Ion diminue fortement. Bloomberg New Energy Finance estime cette baisse à 77% entre 2010 et 2018, baisse principalement due aux économiques d’échelle réalisées grâce à la production industrielle de masse de batteries pour véhicules électriques, utilisant également des batteries Lithium-Ion. Cette tendance devrait se poursuivre après 2018.

Le marché de la mobilité électrique pour doper le stationnaire

Dans ce contexte, l’essor de la filière des véhicules électriques et la mise sur le marché de nombreuses batteries recyclées présentent un intérêt certain pour le stockage stationnaire, en permettant de réduire le coût initial de la batterie. En effet, il est généralement considéré qu’une batterie doit être changée après utilisation dans un véhicule électrique quand sa capacité atteint environ 70 à 80%. Une telle batterie peut donc trouver d’autres applications dans le stockage stationnaire, de préférence à petite échelle » confirme Caroline Dornstetter Manager Énergie & Utilities chez Yélé qui a commis avec ses équipes un livre blanc sur le sujet du stockage. Étant donnée la composition d’un système de stockage, il est souvent nécessaire, pour un constructeur de véhicules électriques, de s’associer avec des gestionnaires ou des intégrateurs de systèmes pour mettre en place une solution de stockage stationnaire. Nissan est l’un des leaders dans le domaine et s’est associé, entre autres, à Eaton une entreprise américaine de gestion de l’énergie. « Plusieurs coûts sont à prendre en compte pour ces batteries de « seconde vie » : les coûts de reconditionnement, de transport et de gestion du stock. La rentabilité future du recyclage des batteries dépendra du montant et de l’évolution de ces coûts de recyclage, ainsi que de l’ampleur de la diminution des coûts des batteries neuves » poursuit Caroline Dornstetter. Marion Perrin chef de service stockage et systèmes électriques du CEA Liten estime pour sa part à 6,3 GWh en 2023 en France, le potentiel de stockage issu de l’électromobilité. Dans le même temps, les besoins en stationnaires ne seraient que de 2 GWh. Le CEA Liten évalue en effet à un millier de systèmes d’autoconsommation pour le particulier par an et quelques projets commerciaux avec une rentabilité à court terme non acquise sur la période 2018-2023 en métropole. « Le stockage peut-être aujourd’hui pertinent sur du très court terme et autour de petites capacités. Stocker à 15h00 pour 20h00 pour éméliorer l’autoconsommation oui, mais pas le dimanche pour le lundi » analyse Jean-Yves Quinette du bureau d’études Tecsol. Dans les ZNI, la rentabilité est d’ores et déjà plus proche. Sur le plan mondial, notamment dans les pays où le kWh est beaucoup plus onéreux qu’en France mais aussi où le stockage est aidé par les pouvoirs publics comme en Allemagne, la manne est largement ouverte pour les industriels du stockage.

Lancement officiel de la batterie stationnaire xStorage en France le 19 octobre

Et Eaton de s’engouffrer dès 2012 dans ce nouveau marché au travers de partenariats stratégiques pour l’innovation notamment avec Nissan. En 2015 Eaton et Nissan annoncent un accord sur la faisabilité de développement, d’industrialisation et de commercialisation de systèmes de contrôle et de stockage d’énergie et les systèmes de contrôle lors de la COP21 avec la présentation d’un prototype. Aujourd’hui, le partenariat est bien en place. Nissan désassemble et teste les batteries au sein de ses modèles usagers. Eaton les récupère et les envoie dans une usine au Maroc où elles sont reconditionnées et testées. « Je dois dire que le développement de l’autoconsommation est l’un des leviers principaux qui a stimulé notre implication dans ce secteur d’activité. L’autoconsommation est une tendance de fond qui va s’accélérer encore en 2017. L’investissement de départ peut-être important, avec l’installation de panneaux photovoltaïques et d’une batterie de stockage domestique qui permet tout de même de parvenir à des taux d’autoconsommation au-delà des 90%. Mais l’émergence de nouvelles technologies change la donne et va grandement faciliter l’adoption de ces solutions dans les mois et les années à venir » confirme Jean-Luc Fruitier, Responsable Produits et Marché Résidentiel chez Eaton. Une analyse sous forme de teasing marketing ! En effet, après avoir lancée en mai 2016 leur batterie design xStorage Home à Londres, Eaton et Nissan vont la lancer officiellement en France le 19 octobre prochain, à la Cité du cinéma de Paris.

Lors du colloque Enerplan du 13 septembre, Christophe Bourgueil, responsable business développement stockage d’énergie chez Eaton a levé discrètement le voile sur la nouvelle gamme de systèmes résidentiels Eaton monophasées de puissances étalonnées à 3,6 kW, 4,6 kW et 6 kW avec des capacités de stockage de 4,2 kWh, 6 kWh et 7,5 kWh. Une version de 9 kWh devrait arriver courant 2018. « Avec xStorage Home, Eaton propose les premiers systèmes de conversion, stockage et gestion d’énergie, totalement intégrés pour l’autoconsommation résidentielle avec revente de surplus et propose des fonctionnalités uniques telle le mode secours sans équivalent sur le marché. A titre indicatif le prix des solutions xStorage se situe entre 1100 €/kWh et 1350 €/kWh HT et hors installation suivant configuration » confirme Christophe Bourgueil. Pas de quoi faire de miracle en France où Eaton tient quand même déjà sa première référence. En juin 2016, l’hébergeur et fournisseur d’accès Webaxys a ouvert son premier data center écoresponsable intégrant dans son installation en autoconsommation photovoltaïque la technologie de stockage d’énergie xStorage Buildings Eaton Nissan, un système de stockage d’énergie modulaire avec des batteries de 2ème vie, pour le collectif, le tertiaire et l’industrie dont la puissance peut s’étendre de 20 kW à plusieurs MW. Pour Eaton, le stockage stationnaire est une affaire qui roule !

Encadré

Les avantages des solutions de stockage

Le système xStorage Home, développé en collaboration avec Nissan, est capable de stocker l’énergie solaire et d’optimiser son installation en PV en autoconsommation. Parmi les avantages pour les propriétaires :

- Réduction des factures d’électricité

- Réduction de l’empreinte CO2

- Secours en cas de coupure électrique

Quant à la solution xStorage Building, elle répond aux nouveaux enjeux que rencontrent les bâtiments commerciaux et industriels :

- Permettre la continuité d’alimentation électrique

- Participer à la stabilité et l’efficacité du réseau

- Participer à l’effacement des pics de consommation

- Réduire la dépendance aux hydrocarbures

Plus d’infos…