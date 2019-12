Enphase Energy lance Â« SUNâ€™DAYS Â», son premier roadshow europÃ©en

Spécialiste mondial des micro-onduleurs, des batteries AC et des technologies solaires intelligentes, Enphase Energy organise pour la première fois un roashow européen de 35 dates, à travers 10 pays. L’agitateur des solutions énergétiques solaires va ainsi former 700 installateurs à travers l’Europe.

10 pays, 35 dates… Enphase Energy voit grand pour son premier roadshow européen. À partir du 14 janvier 2020, le spécialiste des technologies solaires part à la rencontre de ses installateurs et leur propose un programme complet, alliant formation et conférences thématiques.« Nous voulons nous adresser aux installateurs de toutes tailles, en étant au plus près du terrain. Ce roadshow, baptisé SUN’DAYS, va leur permettre de connaître Enphase Energy, de se former à nos technologies. Et d’en savoir plus sur les actualités phares à venir sur leur marché », annonce Robert Gruijters, EMEA marketing director Enphase Energy.

Informations ciblées par pays et formations

Sur une demi-journée, les participants bénéficieront de l’expertise d’un speaker de référence, présentant les tendances de leur marché et les réglementations à venir. Le contenu sera adapté à chaque pays. Les invités seront également formés pour vendre et installer les technologies Enphase Energy en matière de micro-onduleurs, de batteries AC et de technologies solaires. Sur les toits, dans les maisons ou en ligne, ils découvriront les atouts des solutions Enphase Energy : fiabilité, sécurité et performance. Ils seront en capacité de les installer à l’issue de l’événement.

Grâce à cet événement, Enphase Energy compte toucher 700 nouveaux installateurs européens. Le fabricant confirme ainsi sa volonté de rendre l’énergie propre abordable et accessible à tous.

<a href=”https://go.enphase.com/sun-days“>Plus d’infos…</a>