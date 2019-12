Concilier mÃ©tier et engagements : Apex Energies se dÃ©veloppe sur le marchÃ© solaire franÃ§ais et dope sa RSE

Apex Energies, producteur d’énergie renouvelable, enregistre cette année encore une croissance spectaculaire. Avec une levée de fonds de 13,5M d’euros et une levée de dette de 15M d’euros, Apex Energies accélère considérablement le développement de son parc photovoltaïque avec l’objectif de 400 MWc d’ici 2025. Dans son développement, la RSE devient un axe fort d’engagement collectif et de différenciation de l’entreprise. Mode d’emploi !

Au cours de cette année, Apex Energies a connu une forte croissance de son activité. Employant déjà plus de 60 salariés, l’entreprise continue d’affirmer sa place sur le marché du solaire français et envisage de recruter plus d’une dizaine de salariés supplémentaires à la rentrée 2020. Ce développement fait grandir les ambitions de l’entreprise, notamment en termes de responsabilité sociétale et environnementale des entreprises (RSE). Depuis plus d’un an, Apex Energies s’engage sur la mise en œuvre d’une politique RSE innovante avec l’ensemble de ses salariés et fortement soutenue par ses actionnaires. Le premier engagement fort est sur l’environnemental, le cœur de métier de l’entreprise, avec comme axe fort la réduction des déchets, les économies d’énergies et la biodiversité. Le deuxième engagement est sur la partie sociétale, avec l’aide aux enfants en situation de précarité. Des actions sont en cours notamment une collecte de jouets.

Des pailles en inox pour préserver les océans

Concrètement sur le plan environnemental, Apex Energies lutte au quotidien pour réduire les déchets au niveau de ses chantiers en établissant, avec ses partenaires installateurs, une chartre des chantiers propres, ce qui n’est pas encore une évidence pour le secteur de la construction et du bâtiment. « C’est un véritable enjeu pour nos conducteurs de travaux pour faire respecter l’environnement. Nous l’avons aussi appliqué au sein de nos bureaux en éliminant par exemple les bouteilles plastiques. Le chemin est long, mais nous sommes convaincus qu’il est indispensable d’agir maintenant ! » déclare Pascal Marguet Président d’Apex Energies. Dans cette continuité d’actions, il nous semble intéressant de valoriser ces actions et de profiter du salon ENERGAIA pour les mettre en avant et pour la deuxième année consécutive.

En 2018 : Lancement de la campagne « PRESERVONS NOS OCEANS, STOPPONS LES PLASTIQUES » – Apex Energies avait dévoilé sur l’édition Energaïa 2018 son tout premier « Corner Environnement », pour mettre en avant l’engagement de l’entreprise sur les sujets environnementaux et présenter la cohérence de l’activité sur le marché des énergies renouvelables et celle de l’engagement RSE. Son engagement fort auprès de l’association Surfrider Foundation a été une belle réussite avec plus de 250 gourdes et 200 pailles en inox distribuées !

Replanter des arbres

Cette année – 2019 : Lancement de la campagne « PRÉSERVONS, REPLANTONS, RESPIRONS » – Pour l’édition 2019, c’est avec Reforest’Action qu’Apex Energies a choisi de s’associer, sur la campagne #ReforestAmazonia, qui lutte contre les feux de forêts qui consument l’Amazonie depuis plusieurs mois. Grâce au don d’Apex Energies, ce sont 200 arbres d’espèces différentes qui ont été replantés, 115 800 km en voiture compensés, 600 abris pour animaux créés, 800 mois d’oxygène générés et 200 heures de travail créées ! À cette occasion, une nouvelle collection de 300 gourdes sera distribuée sur le Corner Environnement.

FORUM ENERGAIA 2019 – C37 HALL B2