ENGIE, via sa filiale Solairedirect, inaugure son plus grand parc solaire en France : 82 MW

Le 27 septembre dernier, Solairedirect, filiale d’ENGIE, a inauguré le plus gros parc solaire du Groupe en France, en présence du maire de Gréoux-les-Bains, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Le parc, mis en service en juin 2017, s’étend sur plus de 180 hectares. Grâce à ses 300 000 panneaux solaires et ses 50 postes de transformation électrique répartis sur les 2 lieux-dits de Vallongue (88,5 hectares) et Coteau de Rousset (92,7 hectares), il produira 128 GWh par an, l’équivalent de la consommation électrique d’environ 85 000 habitants (hors chauffage). D’une puissance de 82 MW, il permettra également d’éviter le dégagement dans l’atmosphère de 50 000 tonnes équivalent CO2 par an. ENGIE est le n°1 du secteur en France avec une capacité installée totale brute opérée de près de 900 MW. Alors que la France prévoit de tripler sa capacité solaire d’ici 2023, ENGIE ambitionne d’augmenter encore ses parts de marché et d’atteindre 2,2 GW de capacités installées en 2021.

