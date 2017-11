ENGIE remporte quatre projets d'Ã©nergie renouvelable au Mexique soit un total de 687,8 MW

ENGIE, premier producteur indépendant d’électricité au monde, renforce sa présence sur le marché de l’énergie renouvelable mexicain en remportant quatre projets lors de la vente aux enchères d’électricité à long terme organisée par le Centre National de Maîtrise de l’Energie du Mexique (CENACE). Cela représente la fourniture de 687,8 MW d’énergie renouvelable et un investissement de 580 millions de dollars pour développer ces quatre nouveaux projets remportés.

Isabelle Kocher, Directrice générale d’ENGIE a commenté : « Nous nous réjouissons des résultats obtenus lors de cette vente aux enchères. Nous sommes ravis de contribuer au développement des énergies propres au Mexique. D’ici 2020, ENGIE Mexique investira près de 800 millions de dollars dans la production d’énergie renouvelable, avec environ 900 MW de capacité. Notre ambition est forte, elle est à l’image de la trajectoire qu’ENGIE s’est fixée pour être leader de la révolution énergétique ».

Cette nouvelle réussite d’ENGIE au Mexique s’ajoute aux réalisations des première et deuxième ventes aux enchères de 2016 au cours desquelles le Groupe a remporté trois autres projets d’énergie renouvelable avec une capacité de production de 209 MW. ENGIE au Mexique gère toute une gamme d’activités énergétiques comprenant la distribution et le transport de gaz naturel, la production d’électricité, la co-génération, et des services énergétiques destinés aux clients particuliers, professionnels et industriels. ENGIE au Mexique, c’est six entreprises de distribution de gaz naturel à plus de 450 000 clients, trois entreprises de transport de gaz naturel qui exploite plus de 1 300 km de gazoducs. En matière de production d’électricité, ENGIE au Mexique exploitent deux centrales électriques d’une capacité de 375 MW.

