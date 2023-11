Engie Green : construction de la centrale solaire dâ€™Agnos dans les PyrÃ©nÃ©es-Atlantiques

Dans quelques mois, les Agnossiennes et les Agnossiens seront des acteurs à part entière de la transition énergétique. A l’été 2024, la centrale solaire photovoltaïque d’Agnos développée par Engie Green produira ses premiers kilowattheures propres et renouvelables, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs nationaux en faveur du développement durable. Cette centrale solaire sera constituée de 10 752 panneaux photovoltaïques pour une puissance totale de 5 MWc (mégawatt-crêtes) et occupera une surface clôturée de 6,38 hectares. Sa production annuelle de près de 6 100 MWh soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle d’environ 2 700 personnes sera distribuée sur le réseau. Les panneaux photovoltaïques de la centrale d’Agnos permettront d’éviter l’émission de 1 500 tonnes de CO2eq marginales par an. « Le chantier se déroulera selon les recommandations de l’étude d’impact sur l’environnement et obéira strictement à nos critères de propreté et de sécurité » précise Olivier Broche, Directeur Ingénierie et Construction d’Engie Green. Avec ce nouveau parc, la capacité solaire installée par ENGIE Green en région Nouvelle-Aquitaine représentera l’équivalent de la consommation domestique annuelle de plus de 530 000 personnes.