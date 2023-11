AuRA Digital Solaire dÃ©voile les attraits Ã©conomiques et environnementaux du photovoltaÃ¯que aux entreprises

Le syndicat AuRA Digital Solaire organise une conférence le 6 décembre 2023 de 18h à 20h en partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, qui se tiendra au Village by CA Centre-Est. L’événement a pour thème « Le solaire photovoltaïque au service des entreprises » et vise à présenter les avantages concrets de l’énergie solaire pour les ETI de la région.

Les intervenants partageront leurs connaissances et leurs réussites dans le domaine de l’énergie solaire intégrée au sein des entreprises. Cette opportunité permettra de :

Apprendre les meilleures pratiques en matière d’énergie solaire pour les entreprises.

Découvrir les avantages concrets que l’énergie solaire peut apporter à votre entreprise, tant en termes d’économies d’énergie que de durabilité.

Être à l’affût des dernières innovations dans le domaine solaire et des solutions technologiques les plus récentes.

Établir des contacts précieux avec des professionnels de la filière solaire, ouvrant la voie à de futures collaborations et partenariats.

www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/event/le-solaire-au-service-des-entreprises-9049/register