ENGIE Energy Access/Energy Web : une plate-forme de Crowfunding de finance dÃ©centralisÃ©e (DeFi) pour solariser lâ€™Afrique

Energy Web, organisation à but non lucrative et ENGIE Energy Access, l’un des principaux fournisseurs de solutions solaires et de mini-réseaux, Pay-As-You-Go (PAYGo) en Afrique, ont annoncé un partenariat pour développer l’accès à l’énergie en Afrique subsaharienne à travers une plateforme de financement participatif à finance décentralisée (DeFi). L’application DeFi sera developpée à partir de la technologie open source Energy Web et permettra aux investisseurs de fournir des microcrédits pour soutenir le déploiement d’énergie propre et promouvoir l’électrification rurale en Afrique !

En 2019, on estime que 580 millions de personnes en Afrique subsaharienne sont restées hors réseau, représentant les trois quarts de la population mondiale sans accès à l’électricité. Après des années de baisse constante depuis 2013, ce nombre a augmenté en 2020 en raison de la pandémie de la Covid-19. Ainsi, le déploiement rapide de systèmes solaires domestiques (SHS) et de mini-réseaux d’énergie propre est devenu une cause humanitaire cruciale pour la santé, la qualité de vie et la croissance économique dans ces régions hors réseau.

Des financements à faible coût

ENGIE Energy Access intègre et fédère les sociétés de systèmes solaires domestiques d’ENGIE, Fenix International et ENGIE Mobisol, ainsi que son fournisseur de mini-réseaux, ENGIE PowerCorner, sous une entité et un même nom. « À ce jour, ENGIE Energy Access a servi plus d’un million de clients et six millions de personnes dans neuf pays d’Afrique subsaharienne. La nouvelle plate-forme DeFi fruit du partenariat avec Energy Web aidera ENGIE Energy Access à déployer plus d’énergie solaire plus rapidement, en s’attaquant directement à un enjeu clé : l’accès à des financements à faible coût, commente Gillian-Alexandre Huart, PDG d’ENGIE Energy Access. “Nous sommes ravis d’apporter une finance décentralisée basée sur la cryptographie à l’électrification rurale en Afrique”, a déclaré

Stefan Zelazny, Head of Software and IT chez ENGIE Energy Access, précédemment CIO chez ENGIE Mobisol. “Nous pensons que cela peut accélérer le déploiement d’énergie propre dans toute la région en mettant en relation des investisseurs axés sur l’impact avec des clients ruraux non bancarisés. La combinaison de la technologie qui connecte et contrôle à distance nos systèmes solaires domestiques avec l’Energy Web Chain se traduira par le premier NFT “non-fungible token” intelligent adossé à des actifs où l’utilisation des actifs peut être contrôlé via la blockchain.

Des Energy Web Tokens

La première phase de cette initiative se concentrera sur l’intégration de la pile technologique du logiciel Energy Web avec la plateforme ENGIE pour promouvoir davantage l’électrification rurale en Afrique. La plateforme de financement participatif développée par Energy Web permettra aux micro-investisseurs de financer l’installation d’actifs énergétiques en jalonnant des Energy Web Tokens (EWT), le jeton natif du Energy Web Chain, en échange d’un taux d’intérêt fixe. Cette configuration débloquera des capitaux du marché de la crypto-monnaie, apportant une nouvelle source importante de capitaux pour le déploiement d’énergie propre en Afrique. Afin d’atténuer les risques pour toutes les personnes impliquées, le Fonds communautaire d’Energy Web soutiendra cette première phase de la plateforme.

Donner accès aux Africains à une nouvelle électricité verte

Dans la deuxième phase, Energy Web travaillera avec ENGIE Energy Access pour donner un identifiant décentralisé unique (DID) à chacun des appareils électroménagers et solaires sur le toit déployés par ENGIE. De cette façon, on peut ajouter directement des crédits aux appareils appartenant aux locaux pour favoriser leur accès à l’électricité et à ses services. « Créer un impact positif dans la vie des gens est l’un de nos principes fondamentaux chez Energy Web. Mais la transition énergétique mondiale doit également toucher ceux qui n’ont pas encore accès à l’électricité » a expliqué Walter Kok d’Energy Web. « Nous sommes heureux qu’ENGIE, l’un des plus grands acteurs mondiaux et l’un des membres fondateurs de l’Energy Web Chain, ait adopté la pile technologique d’Energy Web pour soutenir une mission aussi importante ».