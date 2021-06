AP Bpifrance : la labellisation des projets collaboratifs innovants dÃ©livrÃ©e par les PÃ´les de compÃ©titivitÃ© prise en compte

Bpifrance et l’AFPC (Association Française des Pôles de Compétitivité) ont signé une convention de partenariat afin d’accentuer leurs actions communes au service de la relance économique et industrielle française par l’innovation. Pour le développement des énergies renouvelables, le pôle de compétitivité DERBI est en pole position !

Bpifrance et les membres de l’AFPC, dont le Pôle de compétitivité DERBI, joignent leurs compétences et articulent leurs expertises, services, labels et réseaux respectifs pour apporter aux entreprises un accompagnement de proximité directement au cœur des territoires. Ils se mobilisent également pour les aider à se projeter à l’échelle européenne et y trouver de nouveaux leviers et relais de croissance par l’innovation.

Le partenariat s’articule autour de 5 principaux volets d’actions :

Capitaliser sur les expertises des Pôles pour renforcer le développement des entreprises et les filières.

Bpifrance pourra faire appel aux experts des Pôles de compétitivité afin d’obtenir un avis technico-économique sur certains projets étudiés.

Accroître la portée du label « Pôles de compétitivité ».

Ce label accordé aux projets collaboratifs de R&D sera mis en avant et recommandé lors des candidatures aux appels à projets nationaux opérés par Bpifrance, notamment ceux lancés dans le cadre de France Relance.

Une nouvelle version de la charte de labellisation des Pôles sera établie ,

afin d’harmoniser les pratiques et répondre aux critères d’excellence du label.

, afin d’harmoniser les pratiques et répondre aux critères d’excellence du label. Associer les Pôles de compétitivité aux programmes d’accompagnement de Bpifrance, dont les Accélérateurs PME-ETI, qui pourront être également proposés aux entreprises adhérentes des Pôles. Les Pôles pourront aussi participer au contenu des programmes d’accompagnement.

Animer les écosystèmes et les filières dans les territoires.

Des événements seront co-organisés par Bpifrance et les Pôles de compétitivité au sein des écosystèmes locaux.