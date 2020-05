Engagement ferme de la BEI pour une industrie européenne des batteries : 1 milliard d’euro pour la seule année 2020

Lors d’une réunion de l’Alliance européenne des batteries le mardi 19 mai, le vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), Andrew McDowell, a confirmé l’engagement de la Banque à soutenir une industrie européenne des batteries forte et indépendante. L’alliance a été lancée par le vice-président de la Commission européenne, Maroš Šefčovič, en 2017, qui a également accueilli la réunion. Plus d’un milliard d’euros seraient attendus pour soutenir une solide industrie paneuropéenne des batteries en 2020 !

La Banque prévoit de porter son soutien aux projets liés aux batteries à plus d’un milliard d’euros de financement en 2020. Cela correspond au niveau de soutien que la BEI a offert au cours de la dernière décennie. Depuis 2010, les projets de batteries financés par la BEI se sont élevés à 950 millions d’euros et ont soutenu 4,7 milliards d’euros du coût total du projet. Ce soutien bénéficie d’un partenariat réussi avec la Commission européenne qui a permis de nouveaux instruments de financement tels que le programme de démonstration énergétique InnovFin, un outil pour faciliter la phase de démonstration de projets énergétiques innovants, y compris des lignes pilotes de batteries.

La création d’une industrie européenne de la batterie est vitale

La capacité de production des projets de cellules de batterie lithium-ion de la BEI – à la fois celles déjà approuvées ou signées et celles en cours d’évaluation – s’élève à 51 GWh. Cela se compare à une capacité de production annuelle actuelle de 49 GWh dans l’UE (États-Unis: 49 GWh; Chine: 447 GWh). En outre, la BEI finance le développement de nouveaux matériaux, l’amélioration des systèmes de gestion des batteries et le recyclage des batteries. «La crise de Covid-19 a mis en évidence la vulnérabilité de l’Europe aux interruptions de l’approvisionnement en matériaux et technologies critiques. Alors que la transition vers l’énergie verte s’accélère, la création d’une industrie européenne des batteries est vitale pour protéger la position concurrentielle de l’Europe dans l’économie mondiale », a déclaré le vice-président de la BEI en charge de l’énergie, Andrew McDowell. «Avec le soutien de l’Alliance européenne de la batterie, la Banque européenne d’investissement – la Banque de l’UE – intensifie considérablement notre financement de toutes les étapes de la chaîne de valeur des batteries, de la recherche et développement, de l’extraction et du traitement des matières premières à la production de batteries, e -infrastructure de recharge et recyclage. ”

Selon le vice-président de la Commission, Maroš Šefčovič: «La crise du coronavirus a en outre souligné que la raison d’être de l’Alliance européenne de la batterie est plus pertinente que jamais – pour renforcer la résilience et l’autonomie stratégique de l’Europe dans les secteurs industriels critiques et dans les technologies clés qui changent la donne. Je suis très heureux de voir que le secteur privé a maintenu son élan grâce à la traction créée par l’Alliance. Accélérer notre travail est à la fois possible et nécessaire. La Commission continuera donc à mobiliser tous les acteurs industriels, les États membres et la BEI pour passer à la vitesse supérieure – en tirant parti des investissements, en établissant un cadre réglementaire adapté à l’avenir et en renforçant notre résilience en termes de matières premières. »

Batteries – clé de la décarbonisation et des technologies futures

Les batteries à la pointe de la technologie seront au cœur de la transition verte de l’Europe et contribueront déjà à la décarbonisation de l’économie de l’UE. Elles représentent des solutions clés pour les technologies bas carbone telles que les véhicules électriques. L’ensemble de l’industrie des batteries de l’UE emploie plus de 30 000 personnes dans 14 pays. La poursuite du développement d’un écosystème de batteries européen indépendant permettrait à l’Union de jouer un rôle important sur un marché qui devrait atteindre 250 milliards d’euros / an d’ici 2025. En outre, une capacité de production locale de batterie sécurisée stimulerait l’industrie automobile européenne et protégerait des milliers d’emplois dans ce secteur.

Cependant, le stockage de l’énergie des batteries en Europe – encore dans les premières phases de son développement – est confronté à des défis dans la fabrication, l’expédition et la R&D en raison des retombées économiques de la pandémie de coronavirus. Les composants critiques des batteries sont fabriqués en Chine, par des producteurs nationaux ou internationaux, et les constructeurs automobiles européens souffrent de graves perturbations de leur chaîne d’approvisionnement. En conséquence, les constructeurs automobiles européens ont dû réduire leur production bien avant que la crise du COVID-19 ne frappe l’Europe, pour cause de pénurie de cellules de batterie.