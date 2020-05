ABB va installer une solution de contrÃ´le pour l’automatisation du premier projet de production d’hydrogÃ¨ne vert de Lhyfe

Lhyfe, le producteur et fournisseur français d’hydrogène vert, a choisi ABB, le leader mondial des systèmes de contrôle et technologies avancées, pour mettre en place une solution d’automatisation sur son premier site de production d’hydrogène vert. On en parle !

ABB soutient un large éventail d’industries dans leur transformation digitale et fournira au premier site de production de Lhyfe son système de contrôle commande Freelance et sa plate-forme digitale ABB AbilityTM Manufacturing Operations Management (MOM).

Un partenariat gagnant-gagnant

Ces solutions permettront de contrôler tous les éléments du processus de production d’hydrogène sur le site de Bouin, en Vendée, France. La technologie d’automatisation d’ABB pourra améliorer l’efficacité, la sécurité et la productivité de l’ensemble des opérations. Bruno Roche, Local Business Manager Industrial Automation chez ABB France, a déclaré : “Lhyfe est le pionnier d’un processus révolutionnaire qui rend possible la production d’hydrogène vert à l’échelle industrielle – un grand pas vers la lutte contre l’empreinte carbone mondiale. Il s’agit d’un partenariat technique gagnant-gagnant et ABB est ravi d’aider Lhyfe à franchir cette étape importante en matière d’énergie propre”

Un système de contrôle pour piloter et optimiser la production d’hydrogène vert

Pour contrôler tous les éléments du processus de production d’hydrogène sur son futur site entièrement automatisé de Bouin, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui sera inauguré en 2021, Lhyfe a choisi une solution complète de contrôle commande ABB. Un système de contrôle commande Freelance (DCS) intégré et indépendant, avec une base de données commune et centralisée qui réduira le temps de développement et la complexité des systèmes d’automatisation. Avec une communication native entre les contrôleurs et une bibliothèque de plus de 200 blocs fonctionnels, ce système offrira une grande souplesse et une grande évolutivité. En coordination avec Lhyfe et ABB, l’intégrateur de systèmes, Bossard, partenaire d’ABB en Vendée, sera responsable de la conception, de la construction, de la programmation et de la mise en service de l’ensemble de la solution.

Un hydrogène vert à partir de photovoltaïque et d’éolien

Le système de contrôle commande d’ABB est classé numéro un pour la20ème année consécutive par le groupe consultatif ARC. Lhyfe, producteur et fournisseur d’hydrogène vert, est le pionnier mondial dans son secteur. Son hydrogène est produit directement à partir d’énergies renouvelables (éolienne, photovoltaïque, etc.). Matthieu Guesné, fondateur de Lhyfe, a ajouté : “Partout dans le monde, les solutions innovantes d’ABB améliorent l’efficacité, la productivité et la qualité des usines, tout en minimisant l’impact sur l’environnement. En outre, ABB est déjà très actif dans le monde de l’hydrogène et des activités renouvelables. Leur expérience et leur vaste portefeuille nous permettront, espérons-le, de nous associer à de futurs projets. Nous sommes heureux de travailler avec une entreprise aussi engagée dans les énergies renouvelables”.