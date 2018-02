ENERPLAN s'attaque aux Ã©co-dÃ©linquants de l'autoconsommation photovoltaÃ¯que

Informé d’une recrudescence de sites internet diffusant des informations trompeuses liées au photovoltaïque en autoconsommation, ENERPLAN, syndicat de professionnels du solaire, s’attaque à ces éco-délinquants du solaire qui détériorent l’image du secteur.

Ces sites et les escrocs qui se cachent derrière, promettent le plus souvent des économies exorbitantes tout en faisant la promotion d’aides d’État qui n’existent pas ou dont ils ne pourront faire bénéficier leurs clients, laissant accroire qu’une installation solaire permettra à elle-seule de ne plus payer de factures d’électricité. Cela vise clairement à escroquer des personnes naïves, vulnérables ou tout simplement mal informées. En faisant de fausses promesses qui ne seront jamais tenues, ils mentent pour tromper des consommateurs et les arnaquer. Ils jettent aussi le discrédit sur les professionnels sérieux de la filière.

ENERPLAN va contacter les propriétaires de ces sites, et alerter les autorités compétentes ainsi que les associations de consommateurs. Le syndicat se réserve la possibilité de porter à la connaissance de la justice ces pratiques, si les propriétaires de ces sites ne suppriment pas l’ensemble des allégations mensongères de manière diligente.

Vigilant au quotidien, ENERPLAN lutte contre ces éco-délinquants qui jettent le soupçon sur l’énergie solaire que les françaises et les français plébiscitent. Le syndicat rappelle la nécessité de faire appel à des professionnels qualifiés RGE dans le domaine PV (notamment QualiPV), garants des meilleures pratiques et régulièrement audités, pour sécuriser le parcours client de l’autoconsommation.

Pour Richard Loyen, Délégué Général d’ENERPLAN, « ces éco-délinquants sont nuisibles pour la profession et la transition énergétique. On voit aujourd’hui fleurir des offres qui sont de véritables arnaques commerciales à l’autoconsommation photovoltaïque. Nous devons, en tant que représentants de la filière dénoncer ces pratiques déloyales, qui sont tout autant dangereuses pour les consommateurs, que pour les très nombreux installateurs qui font correctement leur travail. Notre syndicat étudiera toutes les voies pour que ces pratiques malveillantes cessent le plus rapidement possible ! »

Plus d’infos…