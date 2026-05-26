Energies de Loire ouvre les portes de son site de Candé et lance “Circuits courts”

Alors que l’instabilité géopolitique mondiale replace l’énergie au cœur des stratégies d’entreprises et de territoires, Energies de Loire convie la presse, le 28 mai prochain à Candé (49), à une fin de matinée de démonstration et de réflexion sur les solutions concrètes de souveraineté énergétique locale. En partenariat avec le Crédit Agricole Atlantique Vendée. Dans un contexte géopolitique qui change tout !

Les conflits en Ukraine, au Moyen-Orient la volatilité des marchés de l’énergie, la dépendance aux importations : les crises successives ne cessent de rappeler avec brutalité aux entreprises et collectivités que la maîtrise de leur approvisionnement énergétique n’est plus un sujet technique accessoire, mais une question stratégique et de compétitivité. Dans ce contexte, le photovoltaïque, le stockage et les outils de pilotage intelligents, offrent une réponse concrète et déployable : produire localement, stocker intelligemment, autoconsommer et piloter en temps réel. « 60% de notre énergie est d’origine fossile et importée. On ne peut plus ignorer l’impact de cette dépendance. », explique Grégoire Papion, Président et cofondateur d’Energies de Loire.

Candé : un laboratoire vivant, ouvert le 28 mai

Depuis 2018, Energies de Loire développe, construit et exploite des centrales solaires pour les professionnels de l’Ouest : agriculteurs, industries, collectivités. Avec 120 collaborateurs, deux agences (Candé et La Baule) et plus de 800 centrales en exploitation, l’entreprise s’est imposée comme acteur de référence sur son territoire. Son site de Candé est bien plus qu’un siège social : c’est un site vitrine en exploitation réelle, où chaque solution proposée aux clients est d’abord testée et éprouvée en conditions réelles. Ombrières photovoltaïques, bornes de recharge alimentées par l’énergie produite, batterie de stockage, EMS, autoconsommation — toutes ces technologies tournent sur le site, en temps réel.

Souveraineté énergétique, solaire pilotable et stockage : la nouvelle donne !

Le 28 mai 2026, Energies de Loire ouvre ces installations aux journalistes et aux professionnels autour de trois temps forts :

11h : Point presse

11h45 : Parcours découverte ➡ visite guidée des installations en exploitation et décodage des innovations.

12h45 : Conférence ➡ « L’énergie du territoire contre l’instabilité du monde. Souveraineté locale, solaire pilotable et stockage : la nouvelle donne énergétique », avec la participation du Crédit Agricole Atlantique Vendée, partenaire et client.

13h15 : Déjeuner sur site ➡ échanges libres avec les équipes d’Energies de Loire

À l’issue de cet événement, Energies de Loire lancera sa toute nouvelle web série, qui dévoilera en 10 épisodes, les solutions que l’entreprise conçoit et leurs bénéfices directs et mesurables.

www.youtube.com/watch?v=d78-3XJKH0I