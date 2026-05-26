Bourgeois Global accélère en 2026 et confirme son ambition de devenir le leader du solaire résidentiel

La marque Bourgeois Global franchit un nouveau cap avec le lancement de nouvelles solutions, le renforcement de ses services et l’accélération de son déploiement sur le territoire. Son ambition est claire : s’imposer comme le leader du solaire résidentiel en France !

Le marché résidentiel évolue rapidement. Face à la réforme de l’autoconsommation, les particuliers cherchent à maximiser leur autoconsommation et à gagner en autonomie énergétique. Les solutions de stockage deviennent donc une évidence. Dans ce contexte, Bourgeois Global structure son offre autour d’une vision simple : permettre aux installateurs de proposer à leurs clients une solution globale : production, autoconsommation, stockage électrique ou thermique et bien évidemment pilotage intelligent de l’énergie.

Des nouveautés produits pour répondre aux enjeux du marché

Présentées en avant-première lors de salons majeurs du secteur, tels qu’EnerGaïa (décembre 2025) et Open Energies (mars 2026), les nouvelles solutions Bourgeois Global s’inscrivent dans une dynamique forte de développement et d’innovation.

Aura Mini : le stockage solaire accessible

2026 sera l’année du stockage solaire. Après le succès de la gamme Aura, Bourgeois Global lance Aura Mini, une solution de stockage compacte et modulaire pensée pour démocratiser l’accès à la batterie résidentielle. Simple à installer et adaptée aussi bien au neuf qu’au retrofit, Aura Mini permet aux foyers équipés de panneaux solaires d’optimiser leur autoconsommation sans investissement lourd.

B-Smart : le compteur intelligent

Avec B-Smart, Bourgeois Global complète son offre avec un compteur intelligent permettant de suivre et piloter les flux énergétiques d’une installation en temps réel. Associé à Aura Mini, B-Smart permet d’optimiser automatiquement les cycles de charge et décharge selon la production solaire et les besoins du foyer.

Module Bourgeois 515 BC : performance et durabilité

La puissance des modules continue sa marche en avant. Le Bourgeois 515 BC est un module haut rendement intégrant la technologie TOPCon, une conception bi-verre bifaciale et une approche bas carbone.

Coffrets électriques : sécurité, conformité et intégration complète

Bourgeois Global complète son offre avec une gamme de coffrets électriques AC et DC, conçus pour garantir la sécurité, la conformité et la performance des installations photovoltaïques. Compatibles avec les installations en neuf comme en retrofit, ces coffrets permettent d’intégrer facilement les fonctions de protection, de distribution et de stockage, tout en répondant aux exigences de la norme NFC 15-100.

Bien plus que des produits : un accompagnement global

Bourgeois Global poursuit également le développement de services conçus pour faciliter le quotidien des installateurs, en leur proposant des outils concrets pour gagner en efficacité et en autonomie :

Simulateur pro : dans la continuité du simulateur dédié aux particuliers, cet outil permet aux installateurs de générer et centraliser des études solaires complètes en quelques clics

SAV via WhatsApp : support technique disponible 24/7 – (n° : 06-36-44-54-38)

Catalogue solaire 2026 : accès à l’ensemble de l’offre produits et services de la marque



Un réseau de partenaires

La marque s’appuie également sur un réseau de partenaires complémentaires afin d’apporter des solutions concrètes à chaque étape des projets :

Prim’So : accompagnement administratif pour les dossiers photovoltaïques

Oxideve : formation professionnelle spécialisée solaire

Genius : maintenance et assistance technique sur vos installations

Cet écosystème permet à Bourgeois Global de proposer bien plus que des produits : une réponse globale aux enjeux du marché.

Encadré

Un réseau national en forte croissance

Avec plus de 200 points de vente en France, Bourgeois Global poursuit le développement de son maillage territorial, notamment depuis la signature d’un accord de distribution avec les sociétés du Groupe Martin Belaysoud, dont Téréva et NED. Ce rapprochement permet à la marque d’accélérer son développement auprès des installateurs, en s’appuyant sur un réseau structuré et de proximité. En parallèle, le réseau Experts Solaire Bourgeois Global, lancé officiellement en 2025, devrait dépasser les 100 experts avant l’été 2026. Ce réseau de professionnels certifiés est au cœur de la stratégie BtoC de la marque : accompagner, rassurer et guider le client final à chaque étape de son projet solaire. La marque renforce également sa présence terrain à travers plusieurs temps forts organisés avec ses distributeurs partenaires, notamment les Experts Tour Solipac et les roadshows Téréva, qui permettent de présenter le catalogue solaire 2026, les nouveautés produits et d’aller à la rencontre des professionnels partout en France.