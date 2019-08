Energie solaire : quand le possible devient l’évidence

“ Le futur appartient à ceux qui voient les possibilités avant qu’elles ne deviennent évidentes ” écrivait l’économiste américain Théodore Levitt. L’avenir appartient donc à ceux qui ont parié ces dernières années sur l’énergie solaire comme vecteur de développement, ceux qui étaient persuadés que l’énergie solaire ouvrirait tous les champs des possibles et qui entonnent désormais le chant des évidences.

Car c’est de cela qu’il s’agit. Tous les doutes sont désormais levés. Le solaire va s’imposer comme l’énergie mondiale de référence et les acteurs des commencements, visionnaires en leur temps, sont plus que jamais pris au sérieux, ancrés dans une réalité implacable.

L’énergie solaire est sur le point de transcender toutes les autres formes d’énergie. Le puzzle se met en place. Et les financiers qui réorientent leurs liquidités ne s’y trompent pas, surtout au vu de la multiplication des actifs échoués de l’ancien monde du fossile.

Les dernières nouvelles du front solaire apportent toujours plus d’eau au moulin des évidences. C’est la société française Akuo Energy qui glane un tarif photovoltaïque record du monde sur une enchère au Portugal. Cocorico ! Ce sont les prix des modules annoncés en baisse continue tout au long de la prochaine décennie. Jusqu’à un coût marginal zéro ? Ce sont aussi des technologies solaires en développement de plus en plus performantes sur fond de ruptures technologiques et d’optimisation des rendements qui seront en vedette à l’EU PVSEC de Marseille début septembre.

Quant aux contempteurs qui stigmatisent la variabilité de l’énergie solaire, ils peuvent aussi remiser leurs vitupérations. Le développement de l’électromobilité qui entraîne la construction de Gigafactory de batteries mettra à terme sur le marché du stockage stationnaire d’importants volumes de batteries de seconde vie. Jusqu’à un coût marginal zéro ?

Et si cela ne suffit pas, l’énergie solaire, par électrolyse de l’eau, sera en capacité de produire de « l’hydrogène, le nouveau pétrole », une énergie 100% propre, stockable, transportable et à bas coût. Tant il est vrai qu’aujourd’hui l’énergie solaire est devenue l’énergie la plus compétitive de la planète. Possible ? Non évident !