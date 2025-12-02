Ã‰nergie PartagÃ©e poursuit la valorisation de son action et verse des dividendes pour la 3áµ‰ annÃ©e consÃ©cutive

En 2025, Ã‰nergie PartagÃ©e confirme la soliditÃ© de son modÃ¨le dâ€™investissement citoyen : le prix de lâ€™action progresse Ã nouveau (+ 2,38 %) et des dividendes seront distribuÃ©s pour la troisiÃ¨me annÃ©e consÃ©cutive. Une tendance soutenue par la maturitÃ© croissante des projets citoyens dâ€™Ã©nergie renouvelable financÃ©s depuis 2010Â !

Depuis 2010, Ã‰nergie PartagÃ©e Investissement mobilise lâ€™Ã©pargne citoyenne pour financer en fonds propres des projets dâ€™Ã©nergie renouvelable maÃ®trisÃ©s par des collectifs citoyens et des collectivitÃ©s locales.

Un investissement citoyen au service des territoires

Ã€ ce jour, plus de 190 projets ont Ã©tÃ© financÃ©s par l’Ã©pargne des actionnaires. Une fois qu’ils seront tous mis en service, ils produiront l’Ã©quivalent de la consommation de 824 000 personnes en Ã©lectricitÃ© (hors chauffage et eau chaude sanitaire) et de 22â€¯500 personnes en chaleur. Les projets sont sÃ©lectionnÃ©s selon des critÃ¨res stricts : gouvernance citoyenne, ancrage territorial, exigence Ã©cologique et soliditÃ© technique et financiÃ¨re. Cette dÃ©marche est reconnue par le Label Energie PartagÃ©e.

Valorisation et dividendes : une rentabilitÃ© fondÃ©e sur la maturitÃ© des projets

Lâ€™ AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale des actionnaires citoyens qui sâ€™est clÃ´turÃ©e le 24 novembre 2025 a votÃ© une prime dâ€™Ã©mission de 3â€¯â‚¬. Le prix de lâ€™action Ã©volue ainsi de 126 â‚¬ Ã 129 â‚¬ pour lâ€™exercice 2025/2026 soit une hausse de +2.38%. Cette revalorisation annuelle constante tÃ©moigne de la consolidation progressive des investissements rÃ©alisÃ©s dans les projets citoyens. Les rÃ©sultats 2025 permettent la distribution dâ€™un dividende brut de 1,20 â‚¬ par action. Le versement concernera les actionnaires dÃ©tenant des parts au 30 juin 2025, pour un paiement prÃ©vu avant le 31 mars 2026. Ã€ mesure que les risques diminuent et que la rentabilitÃ© des projets sâ€™affirme, leur valeur thÃ©orique augmente, mÃªme si Ã‰nergie PartagÃ©e nâ€™a pas vocation Ã revendre ses participations. Ces deux leviers permettent de rendre visible, annÃ©e aprÃ¨s annÃ©e, la valeur crÃ©Ã©e par lâ€™investissement citoyen dans la transition Ã©nergÃ©tique. Â« Lâ€™action Ã‰nergie PartagÃ©e prend de la valeur parce que les projets que nous finanÃ§ons se consolident et gagnent en rentabilitÃ©. Cette dynamique prouve quâ€™un investissement citoyen peut gÃ©nÃ©rer de la valeur, tout en permettant aux territoires de se rÃ©approprier leur production dâ€™Ã©nergie et de maximiser les retombÃ©es positives, Ã©conomiques et sociales, dont ils bÃ©nÃ©ficientâ€¯Â», sâ€™enthousiasme Erwan Boumard, directeur dâ€™Ã‰nergie PartagÃ©e.

Un placement rentableâ€¦ et accessible Ã tous

GrÃ¢ce Ã ses actionnaires, 50 millions dâ€™euros ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© investis dans des projets citoyens dâ€™Ã©nergie renouvelable partout en France. De nombreuses initiatives restent Ã soutenir. En souscrivant des actions Ã‰nergie PartagÃ©e Investissement, chaque citoyen peut :