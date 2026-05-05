Ã‰nergie Mayenne, Ã‰nergie PartagÃ©e et Q ENERGYâ€¯France : plaidoyer pour une Mayenne renouvelable et citoyenne

La SociÃ©tÃ© Ã‰nergie Mayenne,Â Ã‰nergie PartagÃ©e et Q ENERGY,Â acteur de premier plan dans le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables sur le marchÃ© franÃ§ais,Â signent un accordÂ de partenariat pour le dÃ©veloppement deÂ 5 Ã 10Â projets citoyens photovoltaÃ¯ques et Ã©oliens en Mayenne.Â Â

Richard Chamaret,Â PrÃ©sident de la SociÃ©tÃ© Ã‰nergie Mayenne,Â Samuel Faure, Responsable dâ€™investissement chez Ã‰nergie PartagÃ©eÂ et Guillaume Guemard, DirecteurÂ GÃ©nÃ©ral DÃ©lÃ©guÃ© Q ENERGYÂ France, ont su partager leur enthousiasme. Ils viennent de signer ensemble lâ€™accord de partenariat entre leurs trois structures en faveur du dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables en Mayenne.Â Lâ€™objet principal de ce partenariat tripartite est de dÃ©velopper, construire et exploiter ensemble plusieursÂ parcs Ã©oliens et centrales photovoltaÃ¯ques sur le territoire de la Mayenne. Cette Ã©troite collaboration tient compte des spÃ©cificitÃ©s locales des projets citoyens dâ€™Ã©nergie renouvelable. En effet, les projets communs de ce partenariat pourront Ãªtre dÃ©tenus jusquâ€™Ã 50â€¯% par les acteurs locaux et citoyens.

Favoriser le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelablesÂ en MayenneÂ

AccÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement des Ã©nergies renouvelables dans le respect des territoires, de leurs spÃ©cificitÃ©s et de leurs enjeux, nÃ©cessite de construire des partenariats Ã©quilibrÃ©s entre, dâ€™une part, collectivitÃ©s et acteurs citoyens et, dâ€™autre part, opÃ©rateurs privÃ©s. Les collectivitÃ©s et les acteurs citoyens portent leurs expertises propres, notamment en termes de connaissance du territoire, dâ€™association des citoyens aux projets dâ€™Ã©nergie renouvelable. Les opÃ©rateurs privÃ©s, quant Ã eux,Â apportent leur capacitÃ© industrielle et leur expertise technique.Â Câ€™est dans ce contexte que laÂ SociÃ©tÃ© Ã‰nergie MayenneÂ etÂ Ã‰nergie PartagÃ©e, dÃ©jÃ partenaires sur le dÃ©veloppement dâ€™installations photovoltaÃ¯ques en Mayenne, se rÃ©jouissent de signer ce partenariat avec le dÃ©veloppeurÂ Q ENERGY.Â Â« Nous sommes parvenus Ã un accord ambitieux en termes de prise en compte des spÃ©cificitÃ©s des projets citoyens dâ€™Ã©nergie renouvelable. En effet, nos projets en commun seront dÃ©tenus Ã 50 % par les acteurs locaux et citoyens, Ã paritÃ© avecÂ Q ENERGYÂ qui dÃ©tiendra Ã©galement 50%Â Â» prÃ©cise Richard Chamaret, PrÃ©sident Directeur GÃ©nÃ©ral de laÂ SociÃ©tÃ© Ã‰nergie Mayenne.

Des ambitions communesÂ

Pour la SociÃ©tÃ© Ã‰nergie Mayenne, cet accord scelle un partage Ã©quilibrÃ© entre actionnariat local et investissement industriel favorisant lâ€™ancrage territorial des projets dÃ©veloppÃ©sÂ et exploitÃ©sÂ avecÂ Q ENERGY.Â Â Pour Ã‰nergie PartagÃ©e, il est primordial de Â«Â poser ensemble un cadre de collaboration dâ€™emblÃ©e alignÃ© avec la philosophie du Label Ã‰nergie PartagÃ©e. Soutenu parÂ lâ€™Ademe, ce label Ã©value les projets selon quinze critÃ¨res dÃ©taillÃ©s, et distingue les dÃ©marches de dÃ©veloppement particuliÃ¨rement vertueuses pourÂ les territoires Â». Ce partenariat a donc vocation Ã faire Ã©merger des installations de production dâ€™Ã©nergie renouvelable qui gÃ©nÃ¨reront des retombÃ©es Ã©conomiques et sociales positives pour leur territoire dâ€™implantation.Â PourÂ Q ENERGY, ce partenariatÂ illustre pleinement sa vision : dÃ©velopper des projets Ã©nergÃ©tiques ambitieux en co-construction avec les territoires. Lâ€™entreprise place la participation locale au cÅ“ur de sa stratÃ©gie, convaincue que la transition Ã©nergÃ©tique sâ€™accÃ©lÃ¨re lorsque les projets sont conÃ§us avec, et pour,Â les habitants.Â Â« Nous sommes trÃ¨s heureux dâ€™engager ce partenariat avec la SociÃ©tÃ© Ã‰nergie Mayenne et Ã‰nergie PartagÃ©e. Il tÃ©moigne de notre volontÃ© de construire, aux cÃ´tÃ©s des territoires et de leurs habitants, des projets dâ€™Ã©nergie renouvelable qui crÃ©ent de la valeur locale et renforcent lâ€™appropriation citoyenne. Ensemble, nous avons lâ€™ambition de faire de la Mayenne un exemple de coopÃ©ration rÃ©ussie au service de la transition Ã©nergÃ©tique,â€¯Â»â€¯se rÃ©jouitâ€¯Guillaume Guemard, Directeur GÃ©nÃ©ral DÃ©lÃ©guÃ©, Q ENERGY Franceâ€¯Â

EncadrÃ©

Un apport dâ€™expertises multiplesÂ

La SociÃ©tÃ© Ã‰nergie Mayenne apportera ses expertises propres, notamment en termes de connaissance du territoire et assurera des missions dâ€™assistance en phases prospective et dâ€™instruction des projets. QÂ ENERGYÂ assurera la gestion administrative, financiÃ¨re et juridique des sociÃ©tÃ©s de projets ainsi que la construction et lâ€™exploitation des futures installations. Ã‰nergie PartagÃ©e apportera son expertise dans le montage juridique et financier de projets citoyens dâ€™Ã©nergie renouvelable, qui associent les citoyens Ã leur financement et Ã leur gouvernance.Â LesÂ troisÂ partenaires souhaitent Ã©galement mettre en place un comitÃ© stratÃ©gique dont lâ€™objectif est de superviser les activitÃ©s liÃ©es Ã la soumission et Ã la mise en Å“uvre des projets.