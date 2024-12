EnergaÃ¯a 2024 : ABB affirme son engagement pour une Ã©nergie flexible et durable

Alors que les énergies renouvelables s’imposent comme un levier clé contre le changement climatique, ABB s’engage pour une énergie propre et performante. Acteur majeur de la transition énergétique, ABB accompagne la production, le transport et la distribution d’énergie verte, tout en plaçant la durabilité et l’innovation technologique au cœur de ses priorités. Ses solutions garantissent une fiabilité énergétique optimale et contribuent significativement à la réduction des émissions de CO 2 . ABB sera en force à Energaia !

Dans le cadre de son engagement pour la transition énergétique, ABB participe au salon Energaïa 2024, les 11 et 12 décembre au Parc des Expositions de Montpellier, Hall B4 – Stand B20. À cette occasion, ABB présente ses technologies pour une gestion flexible de la consommation, adaptées à la production d’énergies renouvelables et à leur interopérabilité.

Des offres pour une énergie flexible et durable

Le disjoncteur haute performance S800PV-SP protège les chaînes photovoltaïques jusqu’à 125A et 1200VDC. Il garantit une capacité de court-circuit (Icu) de 5 Ka. Ce disjoncteur gère efficacement les courants inverses et assure des arrêts sélectifs et à distance, même dans des conditions exigeantes.

Le nouveau tableau de distribution System pro E power répond aux exigences de collecte d’énergie basse tension pour les applications photovoltaïques. Compact, modulaire et flexible, ce tableau garantit des performances optimales et une fiabilité accrue.

Fabriquées en polyester renforcé de fibre de verre, les armoires de trottoir DIN EH3 garantissent une protection optimale contre les intempéries, les impacts et les risques de corrosion. Disponibles en différentes tailles et configurations, ces armoires contribuent à améliorer la sécurité des installations tout en respectant les normes environnementales.

Les solutions ABB au service de la transition énergétique adaptée à la production d’énergies renouvelables

Les interrupteurs-sectionneurs à fusibles EasyLine XLP protègent les installations solaires. Disponibles en versions 1, 2, 3 et 4 pôles, ils couvrent une plage de courants allant de 100 à 630 A. Conformes aux normes internationales, ces interrupteurs-sectionneurs à fusibles sont conçus pour une utilisation intuitive et une installation rapide.

Les interrupteurs-sectionneurs à fusibles InLine II améliorent la stabilité des réseaux électriques. Disponible en versions 1 et 3 pôles avec des puissances allant de 160 A à 630 A, inLine II est compatible avec des installations monophasées et triphasées. Cette gamme renforce la sécurité lors des interventions de maintenance et d’exploitation.

Le tableau de distribution électrique BT intelligent et connecté, plug & play, intégrant le service cloud ABB Ability™ Energy & Asset Manager, offre aux exploitants la possibilité d’optimiser le suivi énergétique, la gestion et la maintenance des équipements électriques sur leurs sites.

Encadré

La conférence ABB sur la flexibilité de la consommation

Sandrien Reckel, Responsable Communication ainsi que Philippe Adam, Global Account Executive chez ABB, et Charles-Edouard Marcelino, Responsable Développement Marchés d’ABB France, animent une conférence « Comment développer la flexibilité de la consommation électrique au quotidien ? » le jeudi 12 décembre 2024, de 10h45 à 11h45.