A Energaia, Fronius fera briller le solaire jour et nuit

Fronius Solar Energy sera présent cette année sur le salon Energaïa, toujours déterminé à défendre sa vision 24heures de soleil. Le fabricant autrichien présentera sa gamme résidentielle déclinée autour de l’onduleur hybride GEN24Plus et ses solutions d’utilisation du surplus photovoltaïque pour chauffer l’ECS Fronius Ompilot et charger les véhicules électriques avec la borne Fronius Wattpilot.

Notons que la gamme GEN24 est aujourd’hui proposée en version non hybride plus économique et peut évoluer grâce à l’option UP-storage vers la fonction hybride et full backup. Le mode PV-Point intégré de série sur les 2 versions GEN24 et GEN24Plus peut aujourd’hui être équipé d’une carte additionnelle « PV-Point confort » qui permet une alimentation permanente de la prise monophasée (jusqu’à 13A), l’inverseur de source automatique étant intégré dans cette option.

La gamme destinée aux installations tertiaires et petite industrie est toujours couverte avec les onduleurs SnaInverter SYMO et s’est étoffée avec le nouvel onduleur VERTO avec 4 MPPT indépendants pour des puissances de 25, 27, 30 et 33.3kW. Une version hybride sera disponible au cours du 2ème trimestre 2025.

« Vous avez 24h (12h ce mercredi 11 et 12h jeudi 12) pour venir nous rencontrer Hall A2, stands A15 & A24. L’occasion de repartir avec 24h de soleil et énergiser votre vie ! »