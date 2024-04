Enerfip publie son premier rapport dâ€™impact et dÃ©voile ses ambitions

Enerfip, plateforme de financement citoyen pour la transition énergétique, vient de publier son premier rapport d’impact qui met en lumière sa vision et ses engagements économiques, sociaux et écologiques. Le document constitue à la fois un état des lieux de l’investissement plein et entier du groupe en matière de développement durable et le point de départ d’actions à venir. Une question d’éthique !

Complet et transparent, le rapport d’impact publié par Enerfip répertorie les initiatives entreprises par la société en matière de responsabilités employeur, environnementale et citoyenne.

Enerfip : une entreprise engagée et créatrice de valeur durable

La publication de ce premier rapport RSE marque un jalon important pour le groupe Enerfip, démontrant son investissement à long terme en matière de respect des droits humains, de protection de l’environnement et de transparence. Témoin du rôle actif joué par l’entreprise en faveur d’un modèle économique inclusif et durable, ce document présente le bilan chiffré de sa contribution, recense l’ensemble des initiatives menées et les engagements pris dans le cadre de son adhésion aux principes des Objectifs de Développement Durable (ODD) en vue d’accélérer la transition énergétique. Véritable levier d’innovation, de cohésion et de compétitivité, ce rapport RSE montre de manière transparente comment Enerfip s’investit et encourage l’esprit d’équipe pour répondre aux exigences de ses différentes parties prenantes et de la société en général. Les axes de progression définis constituent la feuille de route sur laquelle le groupe entend concentrer ses efforts pour les années à venir.

Une vision RSE axée sur l’humain et l’environnement

Très concrètement, Enerfip a choisi de structurer sa stratégie RSE autour de quatre thèmes fondamentaux :

La mobilité douce. Enerfip promeut la mobilité douce pour les déplacements pendulaires (trajets entre le domicile et le lieu de travail principal) en incitant ses collaborateurs à utiliser un vélo, une voiture électrique ou les transports publics. La société offre par exemple un accès à un parking sécurisé et accorde une prime mobilité durable d’une valeur de 250 euros. En outre, deux salariées du groupe ont fondé l’association « Enerfip en roue libre », avec l’objectif de valoriser la transition énergétique des territoires grâce à des actions de sensibilisation et de pédagogie.

La décarbonation de l’investissement. Dans le but de décarboner l’épargne des citoyens, Enerfip a développé en interne une calculette carbone permettant à chaque épargnant de connaître l’impact de ses investissements sur la plateforme et de les comparer aux placements bancaires classiques. En moyenne, l’argent placé chez Enerfip émet 10 fois moins de CO2eq que dans un établissement bancaire traditionnel.

La biodiversité. Le groupe sélectionne des projets au service de la biodiversité, qu’il s’agisse de la préservation des milieux de vie ou de la protection de la diversité des espèces animales et végétales.

L’égalité hommes-femmes : Enerfip a réussi à atteindre l’équilibre paritaire au sein de ses équipes. En effet, les femmes représentent aujourd’hui 45 % de ses effectifs et occupent trois des cinq postes de ses responsables de cercle.

Des actions concrètes et mesurables

Le rapport détaille des actions concrètes et mesurables qui soulignent la volonté de tout un groupe de proposer un modèle vertueux. Un chiffre parle de lui-même : sur la seule année 2023, la plateforme a permis d’éviter 300 000 tonnes de CO2. Fidèle à sa raison d’être, Enerfip innove, évolue, se diversifie et s’étend pour décupler son impact et sa capacité d’influence. L’ouverture d’un bureau à Madrid, en 2022, a ainsi donné à la plateforme la possibilité de s’imposer comme une solution compétitive pour financer les énergies renouvelables en Europe. L’année dernière, plus de 10 000 000 d’euros ont été collectés pour soutenir des projets dans la péninsule Ibérique.

Une première enveloppe de 150 millions d’euros

En outre, l’exercice 2023 a été marqué par la création d’un fonds d’investissement : Enerfip Gestion. Ce fonds, en cours de déploiement, va accompagner les porteurs de projets sur le haut de bilan, pour investir à leurs côtés. Il est destiné à des porteurs de projets qui ont besoin de solutions de financement à long terme, entre six et huit ans. Une première enveloppe de 150 millions d’euros est d’ores et déjà prévue. Les tickets oscilleront entre 1 et 5 millions d’euros, un segment de marché où les financements font cruellement défaut. Le premier rapport d’impact d’Enerfip, qui prend en compte les défis et les évolutions futures de l’entreprise, constitue donc une base solide pour les actions des prochaines années. Il servira notamment à définir de nouveaux indicateurs de performance clés et à mettre en œuvre des plans d’action toujours plus ciblés.

www.calameo.com/read/007113700d6ff5e6d9118