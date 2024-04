Stockage dâ€™Ã©nergie : Mirova soutient Corsica Sole et entre au capital de sa JV Â« Baltic Storage Platform Â» crÃ©Ã©e avec Evecon

Mirova, filiale de Natixis Investment Managers dédiée à l’investissement responsable, annonce son entrée au capital de la joint-venture « Baltic Storage Platform » fondée en août 2023 par Corsica Sole, producteur indépendant d’énergie solaire figurant parmi les leaders du stockage d’énergie en Europe, et Evecon, premier développeur d’énergie renouvelable des pays baltes. Cette opération donne les moyens de mettre en œuvre les ambitions de cette structure au service de la transformation du réseau électrique des pays baltes.

La co-entreprise baptisée « Baltic Storage Platform » a pour objectif de développer, construire et exploiter des centrales de stockage à batteries de très grande capacité en Estonie, et plus généralement dans les pays baltes. Elle renforce son développement grâce à l’entrée au capital de Mirova, à travers son fonds dédié à la transition énergétique Mirova Energy Transition 51.

« Baltic Storage Platform » au cœur de la stratégie d’indépendance énergétique des pays baltes

Le 20 novembre dernier, Corsica Sole et Evecon annonçaient le projet de construction en 2025 de deux centrales de stockage en Estonie d’une puissance totale de 200 mégawatts et d’une capacité totale de 400 mégawatts-heure2. Ces centrales contribueront à assurer la stabilité et la résilience du réseau électrique estonien, et en cascade celle des réseaux électriques des pays baltes, en prévision de leur déconnexion du réseau électrique russe et à leur synchronisation au réseau européen d’ici 2025. Dans le cadre des objectifs européens de neutralité carbone en 2050, elles permettront à l’Estonie de réussir sa transition pour couvrir, dès 2030, 100 % de sa consommation d’électricité à l’aide d’énergies renouvelables. En effet, ces centrales fourniront les services d’équilibrage nécessaires à l’accueil des énergies intermittentes (éolien et solaire) sur le réseau électrique. Investisseur de référence dans les énergies renouvelables, Mirova, à travers son fonds dédié à la transition énergétique, actionnaire de Corsica Sole depuis 2021 et partenaire financier d’Evecon depuis 2022, a permis aux deux entreprises de se rencontrer au premier semestre 2023. C’est ainsi que Corsica Sole et Evecon ont pu concrétiser cet important projet pour l’indépendance énergétique des pays baltes. « Depuis son entrée au capital de notre entreprise en 2021, nous avons incontestablement renforcé nos liens avec Mirova. Aujourd’hui, nous sommes de nouveau très heureux d’accueillir Mirova dans le capital de cette joint-venture ambitieuse. En qualité d’acteur engagé de référence sur la finance durable, Mirova nous aidera à exploiter des centrales de stockage à batteries de très grande capacité, raccordées au réseau de transport d’électricité. Il s’agit de projets déterminants pour l’Estonie et les pays baltes soucieux de se rapprocher du réseau de la plaque européenne continentale. Enfin, cette entrée au capital démontre notre entière confiance à l’égard des équipes de Mirova », précise Michael Coudyser, Directeur général de Corsica Sole, qui demeure actionnaire majoritaire de cette joint-venture.

Corsica Sole, Evecon et Mirova : un trio au service de la transition énergétique

En devenant le troisième actionnaire de cette joint-venture, Mirova vient apporter un soutien financier à la « Baltic Storage Platform ». Cette opération va permettre d’assurer la mise en service des deux centrales de stockage en 2025 et d’accélérer les développements d’autres projets dans les pays baltes. « Cette participation au capital de la « Baltic Storage Platform » démontre notre volonté d’investir dans de nouveaux projets innovants et porteurs de sens pour les citoyens européens. Nous sommes particulièrement fiers de participer à la décarbonation et à l’indépendance énergétique des pays baltes via l’installation de nouvelles capacités de production et de stockage d’énergie propre. À l’origine de la mise en relation entre nos partenaires Corsica Sole, et Evecon, nous avons très logiquement choisi de renforcer la capacité financière de leur plateforme commune dédiée au stockage pour lui permettre de déployer plus de capacité dans les pays baltes. » assure Raphaël Lance, Directeur des Fonds Infrastructures de Transition Énergétique de Mirova. « L’entrée de Mirova dans cette joint-venture vient concrétiser le partenariat imaginé il y a plusieurs mois entre Evecon, Corsica Sole et Mirova sur ces projets. Étant déjà partenaire de Mirova sur nos projets solaires en Estonie, et de Corsica Sole depuis 2023 dans cette joint-venture, nous n’avions aucun doute sur la qualité de ce partenariat et sommes très heureux de voir cette complémentarité de compétences enfin associées au profit de nos projets de stockage en Estonie. Comme un organisme vivant, le système électrique nécessite un équilibre entre différentes technologies complémentaires les unes des autres afin de relever le défi stratégique d’assurer l’indépendance énergétique des pays baltes. » conclut Karl Kull, CEO de Evecon.