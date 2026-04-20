Enerfip ouvre les candidatures de la 2áµ‰ Ã©dition des Prix de la finance durable

AprÃ¨s le succÃ¨s de la premiÃ¨re Ã©dition organisÃ©e Ã lâ€™occasion du salon Patrimonia 2025, Enerfip, plateforme spÃ©cialiste de lâ€™investissement responsable dÃ©diÃ©e au financement de la transition Ã©nergÃ©tique, annonce lâ€™ouverture des candidatures pour la 2áµ‰ Ã©dition des Prix de la Finance Durable. Cette nouvelle Ã©dition, qui se tiendra Ã Lyon le 30 septembre 2026, rÃ©compensera Ã nouveau les conseillers en gestion de patrimoine (CGP), banques privÃ©es, family offices et acteurs de la distribution engagÃ©s en faveur dâ€™une finance plus durable. Les laurÃ©ats seront dÃ©voilÃ©s lors dâ€™une cÃ©rÃ©monie organisÃ©e en marge de Patrimonia, Ã©vÃ©nement incontournable pour les professionnels du secteur.

En organisant pour la 2Ã¨me annÃ©e consÃ©cutive les prix de la finance durable, Enerfip souhaite mettre en lumiÃ¨re les professionnels qui intÃ¨grent pleinement les enjeux environnementaux et sociÃ©taux dans leur activitÃ©, que ce soit dans les solutions dâ€™investissement proposÃ©es Ã leurs clients, ou dans leur stratÃ©gie globale dâ€™entreprise.

Valoriser les acteurs engagÃ©s dans la transformation de la finance

Dans un contexte de transformation du secteur de la gestion de patrimoine, marquÃ© par une demande croissante des Ã©pargnants pour des placements responsables, ces prix visent Ã valoriser les initiatives concrÃ¨tes et les engagements durables des conseillers patrimoniaux. Â« Avec cette deuxiÃ¨me Ã©dition des Prix de la Finance Durable, nous souhaitons aller plus loin en mobilisant lâ€™ensemble des acteurs de lâ€™ecosystÃ¨me de la gestion de patrimoine. La finance durable sâ€™impose aujourdâ€™hui comme un pilier incontournable du conseil patrimonial et ces trophÃ©es visent Ã valoriser celles et ceux qui sâ€™engagent concrÃ¨tement pour transformer les pratiques et rÃ©pondre aux attentes des Ã©pargnants Â», souligne Julien Hostache, prÃ©sident et cofondateur dâ€™Enerfip.

Les inscriptions sont ouvertes pour candidater

Les conseillers en gestion de patrimoine, banques privÃ©es, family offices et acteurs de la distribution peuvent dÃ¨s Ã prÃ©sent dÃ©poser leur candidature pour rejoindre le palmarÃ¨s 2026. La participation est gratuite et ouverte Ã lâ€™ensemble des professionnels qui souhaitent valoriser leurs actions en faveur dâ€™une finance plus responsable.

EncadrÃ©

9 catÃ©gories pour reflÃ©ter la diversitÃ© des engagementsÂ :

â€¢Â Prix de lâ€™investissement durable (Nord, Sud, Est, Ouest, ÃŽle-de-France)

â€¢Â Prix de lâ€™impact national (CGP indÃ©pendant, banque privÃ©e, family office, groupement de CGP)

â€¢Â Prix de la rÃ©vÃ©lation de lâ€™annÃ©e

â€¢Â Prix prÃ©curseur

â€¢Â Prix de la meilleure initiative Ã impact (initiative Ã impact collective, initiative Ã impact private equity, initiative Ã impact solidaire, initiative Ã impact chambre CNCGP)

â€¢Â Prix vulgarisation et Ã©ducation financiÃ¨re

Date limite de candidature : 12 juin 2026

Formulaire de candidature : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoHn6wG8-HB_HNILv6fRsPBrBUv0AjoSpzYst-CW-r2BDQLQ/viewform?usp=sharing&ouid=105959830782596298069