Enercoop lève 2,7 millions d’euros auprès de ses 40 000 sociétaires

Après une année 2018 couronnée de succès et dans une forte dynamique de croissance (+ 30 % de clients), Enercoop – seul fournisseur français d’électricité 100 % renouvelable organisé en réseau de coopératives – annonce une levée de fonds de 2,7 millions d’euros auprès de ses 40 000 sociétaires. Un soutien record pour la transition énergétique citoyenne !

Cette mobilisation massive prouve, à nouveau, l’engagement fort des sociétaires et leur rôle clé dans la réappropriation citoyenne de l’énergie, portée par Enercoop depuis sa création en 2005. Cette somme servira à accompagner le fort développement du réseau de coopératives et à atteindre l’objectif ambitieux de 150 000 clients à l’horizon 2020.

Un véritable engagement des sociétaires

Fin 2018, les sociétaires ont massivement soutenu Enercoop, répondant ainsi à son ambition de développement, de démocratisation du système énergétique, de soutien à de nouvelles sources de production d’énergies renouvelables et de promotion de la maîtrise de l’énergie. Ce sont 2,7 millions d’euros qui ont été réunis, en l’espace de 6 semaines, dont 1,3 millions d’euros de parts sociales et plus de 1,4 million d’euros de titres participatifs. Cette nouvelle source de financement, rémunérée à hauteur de 2,5 % par an, est labellisée FINANSOL, gage d’une épargne solidaire et éthique.

« Ce succès n’aurait pas été possible sans la confiance de notre meilleur atout, les sociétaires Enercoop. », commente Emmanuel Soulias, Directeur Général d’Enercoop « À l’heure où, plus que jamais, la transition énergétique citoyenne s’impose comme indispensable pour notre avenir commun, il nous faut continuer le développement du projet Enercoop, tout en encourageant les initiatives citoyennes et innovantes pour le climat. »

Une croissance de l’activité record (+30 % de 2017 à 2018)

Cette levée de fonds intervient alors qu’Enercoop enregistre une croissance de son activité de plus de 30 % en volume clients entre 2017 et 2018. Le réseau de coopératives s’appuie aujourd’hui sur :

● 11 coopératives, dont une nouvelle coopérative locale à Nantes : Enercoop Pays de la Loire, créée ce début d’année ;

● Plus de 74 000 clients dont 7 500 professionnels et 200 collectivités (soit + 15 500 clients particuliers, + 1 500 clients professionnels par rapport à 2017) ;

● 40 000 sociétaires qui prennent part à la vie démocratique du réseau de coopératives, hissant la coopérative en tête des SCIC françaises en nombre de sociétaires selon le panorama 2018 réalisé par Coop Fr. Les nombreux temps d‘échanges, les week-ends de formations, les assemblées générales des coopératives laissent une large place au débat et à l’appropriation des enjeux d’Enercoop par ces derniers ;

● 240 producteurs pour une puissance installée de 209 MW (dont 98 barrages hydrauliques + 26 parcs éoliens + 115 champs photovoltaïques + 3 centrales biomasse).

En novembre dernier, Enercoop lançait son premier appel d’offres pour des projets neufs d’énergies renouvelables afin de poser les premières briques d’un modèle d’approvisionnement long terme et passer à l’échelon supérieur dans les années à venir, tout en poursuivant la diversification de son mix énergétique avec la signature de producteurs éoliens notamment (dont la première éolienne offshore en France).

Plus d’infos…